« La chance d'évoluer dans l'un des plus grands clubs »

Il a décidé de faire durer le plaisir encore un petit peu. Ce jeudi matin, via son compte Twitter officiel, le club du Paris Saint-Germain Handball a officialisé la prolongation du contrat, pour une saison supplémentaire, de son pivot international danois Henrik Toft Hansen, aujourd'hui âgé de 34 ans.Le joueur a débarqué au sein du PSG lors du mois de juillet 2018. Depuis, son palmarès s'est donc évidemment étoffé, avec pas moins de quatre titres remportés. Et plus précisément trois Championnats de France sans oublier non plus une Coupe de la Ligue. Pour le moment, le principal intéressé a déjà joué un total de 114 rencontres avec son club actuel, pour 190 buts inscrits.A travers ce même communiqué, Henrik Toft Hansen ne pouvait que se réjouir de cette prolongation : « Continuer mon aventure sous les couleurs parisiennes était ma priorité. J’ai la chance d’évoluer dans l’un des plus grands clubs du monde, qui vise l’excellence dans toutes les compétitions. Je m’efforce donc d’apporter mes qualités à cet effectif très talentueux.» A ses cotés, Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, a également réagi : « La prolongation d’Henrik Toft Hansen est une très bonne nouvelle pour le Club. Avec Luka Karabatic et Kamil Syprzak, il compose l’un des trios les plus compétitifs d’Europe au poste de pivot. Henrik a toujours montré un état d’esprit irréprochable, sur et en dehors du terrain. C’est un élément moteur de l’effectif et sa complémentarité avec les autres joueurs nous a convaincu de le faire poursuivre sa carrière sous les couleurs du Paris Saint-Germain. »