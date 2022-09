PSG Handball / Omeyer : « Remporter un nouveau titre de champion »

« L'objectif est de retourner à Cologne (lieu du Final Four). » Les années passent et le PSG Handball se veut toujours aussi ambitieux dans l'Hexagone et en Europe. En effet, intouchable ou presque ces dernières années en Liqui Moly Starligue, le club de la capitale entend bien continuer de régner en France, malgré un budget revu à la baisse de plus de deux millions d'euros dernièrement. Alors que la saison va reprendre dans quelques jours avec le Trophée des Champions contre Nantes, Thierry Omeyer a évoqué plusieurs dossiers, dont celui des objectifs du club pour cette année. « Quand on est le PSG, les objectifs parlent d'eux-mêmes : être dans la continuité. Les joueurs, quand ils viennent à Paris, ils savent pourquoi ils viennent : on est sur huit titres d'affilée de champion de France. L'objectif majeur est de remporter un nouveau titre de champion qui nous permette de nous qualifier directement pour la Ligue des champions sans avoir à déposer un dossier », a expliqué le manager général parisien.

Omeyer veut conserver Karabatic

Loin de ce point presse, ce dernier s'est également exprimé sur le cas de Nikola Karabatic (38 ans), qui est en fin de contrat. « Je veux qu'il termine sa carrière à Paris. Il le faut. Mais ça dépend de sa volonté, de comment il se sent physiquement et psychologiquement. Il sort d'une grande saison, à l'image de ce qu'il est. Il a aussi été beaucoup sollicité avec l'équipe de France. Mais il a pu bien récupérer. On compte sur Nikola qui, à 38 ans, est un exemple d'engagement, de professionnalisme au quotidien, a par la suite déclaré Omeyer, dans des propos recueillis par L'Equipe. Un avenir pour lui au club ? On va voir, ça dépendra de lui, de ce qu'il veut faire. Sur la fin de ma carrière, je ne savais pas dans quelle voie m'orienter. C'est quelque chose qu'on évoquera. Mais si le PSG peut profiter de son expérience, de son image... »