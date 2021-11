PSG Handball : N.Karabatic prolonge son contrat jusqu'en 2023

Le Paris Saint-Germain Handball est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @NKARABATIC jusqu'en juin 2023 !

Nikola Karabatic et le handball, c'est encore loin d'être terminé. Ce lundi après-midi, via son compte Twitter officiel, le club du Paris Saint-Germain Handball a officialisé la prolongation de contrat, pour une saison supplémentaire et plus précisément jusqu'au 30 juin 2023, de son arrière gauche (ou demi-centre) international français, aujourd'hui âgé de 37 ans.Triple champion olympique, quadruple champion du monde et triple champion d'Europe, le natif de Nis en Serbie a également pu étoffer son immense palmarès en club, depuis qu'il porte donc les couleurs du PSG. En effet, il a notamment remporté pas moins de six titres de champion de France, sans oublier non plus une Coupe de France mais également trois Coupes de la Ligue ainsi que deux Trophées des Champions.C'est également en arrivant à Paris que l'aîné des frères Karabatic a battu un record plus que symbolique, à savoir celui du plus grand nombre de titres de champion de France, puisqu'il en détient désormais, en effet, un total de treize. En tout, avec le PSG, l'international français a, pour le moment, disputé un total de 238 matchs pour 854 buts inscrits. Dans ce communiqué officiel annonçant sa prolongation de contrat, Nikola Karabatic s'en est évidemment réjoui : «Il y avait une volonté profonde de prolonger notre histoire commune. L’année qui s’est écoulée et ma longue convalescence ont renforcé mon attachement au Paris Saint-Germain. Grâce au staff, j’ai pu retrouver les terrains en pleine possession de mes moyens avec mes coéquipiers parisiens puis intégrer l’équipe de France qui a remporté le titre olympique à Tokyo. Jusqu’à la fin de mon contrat, je veux continuer à aider le Club à grandir, que ce soit en remportant un maximum de trophées ou en soutenant les actions sociétales qu’il porte en dehors des terrains. »