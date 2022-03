PSG Handball : Hansen contraint de mettre un terme à sa saison

🚨On aurait préféré vous annoncer autre chose ce soir 😔! https://t.co/qLWjoosRYF

Hansen sera absent de quatre à six mois

Rentré à Paris en cours de semaine dernière pour effectuer, comme prévu, sa rééducation au sein du club de la capitale, l’arrière gauche Rouge et Bleu a contracté une phlébite du membre inférieur, doublée d’une embolie pulmonaire, à son retour en France.

Actuellement pris en charge par le staff médical du Paris Saint-Germain, Mikkel Hansen est aujourd’hui hors de danger mais devra tout de même suivre un traitement à base d’anticoagulants pendant une période de 4 à 6 mois", a ainsi également précisé le club parisien. Mikkel Hansen, dont le prochain club sera Aalborg, sera donc finalement absent entre quatre et six mois, en raison de son traitement à base d'anticoagulants. Un traitement non compatible avec un sport de contact de haut niveau. De son côté, le PSG devra donc faire sans lui, dans sa quête, notamment, d'un nouveau titre de champion.

Une page aurait dû se tourner à la fin de cette saison 2021-22 du côté du PSG Handball. Finalement, elle se tournera plus vite que prévu. En effet, ce mardi, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, le club de handball a annoncé la fin de saison de Mikkel Hansen, en fin de contrat à l'issue du mois de juin prochain. Une fin de saison synonyme donc de fin d'aventure pour l'arrière gauche au sein du club de la Capitale.Cette intervention devait permettre de nettoyer son articulation et elle avait été programmée par le club mais également par le joueur. Une opération intervenue pas plus tard que le 14 mars dernier. A ce moment-là, son indisponibilité devait être comprise entre quatre et six semaines.Depuis, le joueur a été victime de grosses complications post-opératoires. Et non des moindres. En effet, une phlébite a ensuite entraîné une embolie pulmonaire. "