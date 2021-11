Nantes : Retour dès l'été prochain de Jorge Maqueda

🆕🖋️ Le HBC Nantes est très heureux d’annoncer la signature et le retour de 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐌𝐚𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚 (@maqueda5) en provenance de Veszprem. Une arrivée prévue en Juillet 2022 et un engagement jusqu’en Juin 2024.

Une décision « facile à prendre » pour Maqueda

En fin de contrat avec Veszprém, Jorge Maqueda va faire un retour inattendu du côté de Nantes. L’arrière droit international espagnol formé au FC Barcelone, a porté les couleurs du « H » pendant trois saisons, entre 2012 et 2015. Il a ensuite rejoint le Vardar Skopje pendant trois ans avant de porter les couleurs de Szeged puis de Veszprém lors des quatre dernières saisons. En fin de contrat avec le club hongrois, le natif de Tolède a décidé de ne pas prolonger son contrat et a accepté la proposition du club dirigé par Gaël Pelletier. Dès cet été et jusqu’à fin juin 2024, Jorge Maqueda portera à nouveau les couleurs du HBC Nantes, qui ouvrira un nouveau chapitre avec le départ de son entraîneur Alberto Entrerrios, qui rejoindra Limoges, mais également de joueurs tels Dragan Pechmalbec ou David Balaguer, qui portera les couleurs du PSG Handball la saison prochaine.Dans un communiqué, Jorge Maqueda a assuré être « très heureux d’être de retour à Nantes après tant d’années ». Une décision qui, aux yeux du champion du monde 2013 et champion d’Europe 2020, a été « facile à prendre ». « J’ai senti un fort intérêt du club à mon égard et je garde en mémoire, trois très belles années passées au ‘H’ », a ajouté l’Espagnol dans un communiqué de son futur club. Sept ans après, c’est un Jorge Maqueda différent qui retrouvera les bords de l’Erdre. « Je suis plus calme qu’avant, un peu moins fou, assure-t-il. Je réfléchis plus et je pense que cela me permet aujourd’hui d’être un meilleur joueur. » Pour ce qui est de son apport à l’équipe nantaise, le joueur de 33 ans se montre rassurant. « Je crois que je peux apporter ma force, ma rage et mon envie de performer au maximum à chaque entrainement et chaque match, ajoute Jorge Maqueda. Pour moi, la meilleure manière de progresser et d’atteindre les objectifs, c’est de s’entrainer et jouer à 100%. C’est ce que j’essaye de faire. » De quoi ravir les supporters du « H ».