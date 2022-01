Montpellier : Villeminot fidèle au MHB

"Construire l'équipe autour de lui"

Kyllian Villeminot reste fidèle à son club formateur ! Le demi-centre français de 23 ans a prolongé ce lundi son contrat avec le Montpellier Handball, où il a débuté sa carrière professionnelle en 2016, jusqu’en juin 2025. « Je suis très heureux et fier de continuer l’aventure ici. Jouer au Montpellier Handball était un rêve depuis tout petit et cette prolongation s’est donc faite naturellement.», a réagi le natif de Lyon, fils de Jean-François Villeminot et Corinne Bernillon, qui ont également vécu une carrière dans le handball professionnel. Cette saison, le demi-centre tourne à 4,08 buts de moyenne par match en Liqui Moly Starligue, contre 2,41 la saison passée.« Comme j’ai pu le dire à Kyllian, c’est un joueur qui a confirmé tous les espoirs placés en lui., a déclaré de son côté le président du MHB Julien Deljarry. Aujourd’hui, c’est une confirmation et un nouveau statut puisqu’On souhaite construire l’équipe autour de lui et faire grandir le MHB avec Kyllian en tant que titulaire. C’est une signature symbolique, importante à la fois pour Kyllian mais aussi pour le club, son projet et son évolution. » L’évolution du club devra en tout cas passer par de meilleurs résultats en championnat. Le MHB, si brillant en Ligue des Champions où il est leader de son groupe et assuré de disputer (au pire) les huitièmes de finale, ne pointe en effet qu’à la neuvième place de Starligue, avant la reprise de la saison suite à la pause due à l’Euro, ce samedi contre Saran.