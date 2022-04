Montpellier : Arrivée cet été de Stas Skube

ANNONCE OFFICIELLE. L'exceptionnel demi-centre slovène Stas SKUBE rejoindra le @mhbofficiel dès le 30 juin pour 3 ans. Les réactions du joueur à l'annonce du Président @JulienDeljarry faite en conférence de presse ce midi 👉 https://t.co/pCaCzB1o7N pic.twitter.com/aLG25USVDw

— Montpellier Handball (@mhbofficiel) April 19, 2022

L’arrivée de Skube est « une très bonne nouvelle » pour Canayer

C’est un joli coup que les dirigeants de Montpellier sont parvenus à réaliser. Alors que son frère cadet Sebastian évolue sous les couleurs de Chambéry depuis l’été 2021, Stas Skube va également évoluer sur les parquets de Liqui Moly StarLigue à compter de la saison prochaine. Le demi-centre international slovène, âgé de 32 ans, s’est officiellement engagé ce mardi avec le club de Montpellier pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025. Après avoir joué sous à Velenje, à Szeged puis au Vardar Skopje, Stas Skube a disputé les deux dernières saisons au Meshkov Brest, club biélorusse qu’il devait initialement quitter pour rejoindre Kielce. Toutefois, après un accord passé entre le club polonais et son homologue héraultais, le demi-centre slovène sera bien membre de l’effectif du MHB à compter de l’été prochain. Il formera dans l’Hérault une paire de demi-centre intéressante aux côtés de Kyllian Villeminot.Patrice Canayer ne cache pas que l’arrivée de Stas Skube est « une très bonne nouvelle ». « Un joueur de ce niveau aux côtés des joueurs qui composent déjà notre équipe est très enthousiasmant, a ajouté dans un communiqué l’entraîneur montpelliérain. Cela montre aussi l’attractivité de Montpellier auprès des grands joueurs. » Son président, Julien Deljarry, assure que ce recrutement va de paire avec la « volonté de construire une équipe intégrant des joueurs de grande expérience ». « Stas Skube viendra jouer aux côtés de nos joueurs expérimentés et des joueurs talentueux plus jeunes qui ont été prolongés récemment pour certains, ajoute le patron du MHB. Notre volonté est de bâtir une équipe solide afin de proposer le meilleur handball possible pour l’année des 40 ans du club et les années à venir à notre public, nos supporters, nos partenaires et tous les amoureux du Montpellier Handball. »