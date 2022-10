Liqui Moly Starligue : Paris et Montpellier reviennent à hauteur de Nantes

Nantes a la pression. A deux jours de recevoir le 4eme du classement Cesson-Rennes en Loire-Atlantique, le "H", auteur d'un carton plein (cinq victoires en cinq journées) jusqu'à maintenant et seule équipe encore invaincue, n'est plus seul leader. Vendredi soir, ses deux principaux poursuivants le PSG et Montpellier étaient en effet tous deux à l'affiche, et ils se sont tous deux imposés. Le premier n'a laissé aucune chance sur son parquet de Coubertin à Limoges (33-24), tandis que le second a remporté son troisième succès à l'extérieur depuis le début de la saison (en autant de déplacements) en allant s'imposer à Ivry (34-30). Les Héraultais n'ont pas eu partie facile pour autant. A un gros quart d'heure de la fin, les Franciliens, portés par un Aymeric Zepfel très inspiré (9 buts), pouvaient d'ailleurs encore croire à l'exploit, avec un but d'avance.

Paris était pressé

Valentin Porte et Lucas Pellas (11 buts, aucune tentative manquée), déjà très en vue, en ont décidé autrement en fin de match. Le PSG, de son côté, n'a pas eu à attendre aussi longtemps pour comprendre que les Limougeauds, déjà nettement distancés à la pause (17-11), ne reviendraient pas au score. Meilleur marqueur des Parisiens vendredi, Elohim Prandi a scoré à sept reprises. Kamil Syprzak, lui, a terminé avec 6 buts. Quant à l'entraîneur de l'équipe de la capitale Raul Gonzalez, il a profité de cette petite promenade de santé pour faire tourner. Au même titre que les Nantais, qui possèdent un match en moins (à disputer dimanche à domicile face aux Bretons), Paris et Montpellier comptent désormais 10 points eux aussi.