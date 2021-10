Liqui Moly Starligue : Nîmes toujours co-leader, Montpellier se reprend

Montpellier se reprend



✅ Victoire 21 - 29 ✅

Nos Green Men toujours invaincus !! Nouvelle belle victoire au Stade des Flandres !💪#NousSommesUSAM #USAM #NIMES #GARD pic.twitter.com/5RSQOutjL0

— USAM Nîmes Gard (@USAMNIMESGARD) October 3, 2021



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 4EME JOURNEE

Jeudi 30 septembre 2021

Vendredi 1er octobre 2021

Samedi 2 octobre 2021

Dimanche 3 octobre 2021

Toujours invaincus cette sison saison, y compris sur la scène européenne,En déplacement à Dunkerque, le toujours co-leader du classement, avec autant de points que les Parisiens (8 points), a pris nettement le dessus (29-21) sur les Nordistes sur leur parquet, comme il avait déjà su le faire lors de sa première sortie à l'extérieur, contre Chartres (34-28) lors de la 2eme journée de championnat. Nettement devant dès la pause (20-10) face à cette équipe dunkerquoise qui a perdu tous ses matchs jusqu'à maintenant (quatre défaites) et avait déjà subi la loi d'un autre favori Nantes lors de son premier match de la saison à domicile, la Green Team a conservé son avance jusqu'au bout malgré le réveil des locaux en seconde mi-temps.Un peu plus tard, Montpellier, qui n'avait toujours pas digéré la claque reçue à Nantes (34-28) le 26 septembre dernier en dépit de son exploit du milieu de semaine en Ligue des Champions face aux Allemands de Kiel,(victoire 37-30 des Héraultais). Là encore, le MHB a fait la différence lors d'une première période à sens unique que les Héraultais avaient terminée avec un matelas de cinq buts (19-14) plutôt confortable. Il le fallait car après la pause, le huitième du classement, qui avait démarré la saison sur deux victoires avant de ne céder qu'en toute fin de match face au PSG le week-end dernier, a montré un bien meilleur visage. Insuffisant néanmoins pour faire chuter pour la deuxième fois de suite ce MHB qui avait déjà débuté le championnat en demi-teinte avec ce match nul à domicile contre Saint-Raphaël. Hugo Descat (11 buts dimanche, dont 5 sur des jets de sept mètres) et les siensSaran -: 24-28Chartres -: 31-33Limoges -: 34-37Nancy -: 27-32- Cesson-Rennes : 45-23Aix - Nantes : 27-27Dunkerque -: 21-29- Créteil : 37-30