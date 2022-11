Liqui Moly Starligue : Montpellier s'est fait peur à Chambéry

La deuxième défaite de la saison de Montpellier en championnat n'est pas passée loin. Finalement, Nantes, le 18 septembre dernier dans l'Hérault lors de la 2eme journée (victoire 30-29), reste la seule équipe depuis le coup d'envoi de ce nouvel exercice de la Liqui Moly Starligue à avoir réussi l'exploit de faire chuter une équipe du MHB qui cartonne également sur la scène européenne (deux victoires en deux matchs en Ligue Européenne). Chambéry a bien pensé un temps pouvoir faire subir à Valentin Porte et ses coéquipiers leur deuxième revers. Pourtant, si Montpellier s'est fait peur sur le parquet savoyard, il a fini par avoir le dernier mot (31-30), à l'arraché, sur un but de l'un de ses internationaux français Hugo Descat (8 réalisations vendredi). Et quel but ! L'ancien joueur de Créteil, qui quittera le MHB la saison prochaine pour rejoindre le club hongrois de Veszprem a en effet trouvé la faille en trompant le gardien adverse Harun Hodzic, pourtant excellent (12 arrêts sur 23 tentatives), sur un tir venu d'ailleurs, déclenché depuis l'aile gauche dans un angle impossible lui aussi.

Le MHB prend la tête

Un scénario qui a, certes, fait le bonheur au final des Montpelliérains, mais semblait impossible un peu plus tôt dans la partie, quand les joueurs de Patrice Canayer avaient regagné les vestiaires avec cinq buts d'avance à la pause (20-15) face au 6eme du classement après avoir compté jusqu'à... huit longueurs d'avance en première période (19-11). Une grosse vingtaine de minutes plus tard, tout était à refaire pour le MHB, sauvé, donc, dans les tous derniers instants sur cette magnifique inspiration de Descat. Huitième succès à l'arrivée de Montpellier, qui s'installe en tête du classement, avec deux points d'avance sur le PSG et Nantes. Les Parisiens accueilleront Aix-en-Provence samedi soir, tandis que Nantes se rendra à Nîmes dimanche.