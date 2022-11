Liqui Moly StarLigue : Le PSG enchaîne et reprend son siège de leader

Avec seize points, les nonuples champions de France dépossèdent Montpellier, victorieux de Chambéry vendredi (31-30), de la place de leader, et prennent provisoirement deux points d'avance sur les Nantais, en déplacement à Nîmes (15h30) dimanche. En championnat, les joueurs de Raul Gonzalez n'ont perdu qu'à une seule reprise cette saison, à Toulouse, le 25 septembre (35-27).

Menés à la mi-temps (19-17), les Parisiens ont bien réagi en seconde période et se sont appuyés sur leur duo d'arrière, le Letton Dainis Kristopans (huit buts) et l'international français Elohim Prandi (dix buts), leur meilleur buteur, pour prendre quatre buts d'avance à quinze minutes du terme (26-22). Prandi, 24 ans, a par ailleurs été contraint de quitter ses coéquipiers à la 47e minute, visiblement touché à un genou. Mais il a fait son retour sur le parquet à quatre minutes de la fin en inscrivant deux buts, et a permis à son équipe de sceller son huitième succès. Le PSG tentera d'ajouter une septième victoire de rang vendredi prochain à Chartres.