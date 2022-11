Liqui Moly StarLigue (J9) : Nantes réplique au PSG et à Montpellier en s'imposant à Nîmes

𝐂𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐟𝐟𝐥𝐞𝐭 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 ! 😀

Nantes a fini par s’envoler

Nantes ne lâche pas le wagon de tête. Sous pression après les succès de Montpellier à Chambéry ce vendredi puis du PSG face à Aix ce samedi, le club de Loire-Atlantique a conclu la 9eme journée de Liqui Moly StarLigue en allant chercher la victoire sur le parquet de Nîmes. Valero Rivera (2 buts sur 3 tirs) et Thibaud Briet (7 buts sur 11 tirs) ont parfaitement lancé le « H » dès les cinq premières minutes. Les Gardois ont fait de la résistance, maintenant l’écart à deux unités maximum. Deux réalisations en 21 secondes d’Ahmed Hesham (4 buts sur 8 tirs) ont permis à l’USAM d’égaliser au quart d’heure de jeu. Toutefois, ça a été le seul moment du match durant lequel Nantes n’a pas été devant au tableau d’affichage. En effet, Pedro Portela (5 buts sur 6 tirs) puis Valero Rivera ont immédiatement répliqué. Accrocheurs, les Nîmois ont fini par baisser de pied dans les dernières minutes du premier acte avec l’écart qui a atteint quatre longueurs.Luc Tobie (5 buts sur 8 tirs) a toutefois permis au club du Gard de réduire son déficit juste avant le retour aux vestiaires. L’entame de la deuxième période a tout d’abord vu Nantes et Nîmes se neutraliser, l’écart entre les deux formations oscillant entre deux et trois unités. C’est à 25 minutes du buzzer que le « H » a définitivement pris les commandes dans cette rencontre. Profitant des interventions de Viktor Hallgrimsson (9 arrêts à 36% d’efficacité) et des maladresses de la « Green Team », Nantes a pu signer un 5-0 en un peu moins de six minutes pour repousser ses adversaires à huit unités. Un net ascendant qui a pu être maintenu jusque dans les derniers instants de la rencontre, conclue sur trois buts coup sur coup pour Nîmes. Avec cette victoire de trois longueurs (29-32), Nantes reprend la deuxième place du classement à égalité de points avec le PSG et Montpellier. Les Nîmois, battus pour la deuxième fois en trois matchs, reculent au huitième rang.