Liqui Moly StarLigue (J8) : Montpellier s'impose à Aix et prend provisoirement la tête

[#liquimolystarligue - J8]

🔥 Le @mhbofficiel rayonne au @pauchandball avec un 10e match sans défaite et un 7e succès en 8 matchs de championnat ! !

🔚 @pauchandball 🆚 @mhbofficiel : 29-31 pic.twitter.com/NaFHFkg8jC

Montpellier a pu gérer

Montpellier ne s’arrête plus. Depuis le revers concédé face à Nantes le 18 septembre dernier, les joueurs de Patrice Canayer n’ont plus connu la défaite et ont poursuivi leur série à l’occasion d’un déplacement loin d’être évident à Aix dans le cadre de la 8eme journée de Liqui Moly StarLigue. Grâce au capitaine Valentin Porte (2 buts sur 3 tirs) et à Yanis Lenne (1 but sur 1 tir), le MHB a pris un bon départ et a fait la course en tête pendant les neuf premières minutes. En effet, c’est à ce moment que Gabriel Loesch (1 but sur 1 tir) et Ian Tarrafeta (7 buts sur 10 tirs) ont ramené le PAUC à hauteur des Héraultais. Toutefois, les joueurs de Thierry Anti n’ont pas eu l’occasion de passer devant au tableau d’affichage et elle ne s’est jamais présentée. En effet, Hugo Descat (10 buts sur 12 tirs) et Diego Simonet (6 buts sur 12 tirs) ont permis à Montpellier de repartir de l’avant à la suite de ce petit trou d’air.Progressivement, l’écart est allé en grandissant pour atteindre cinq longueurs à un peu moins de neuf minutes de la mi-temps. Ce sont toutefois les Provençaux qui ont mieux fini ce premier acte avec Jordan Camarero (1 but sur 1 tir) qui a ramené le PAUC à trois longueurs au moment de retrouver les vestiaires. Au retour sur le parquet, les deux équipes se sont rendu coup pour coup et les Aixois ont même un temps cru pouvoir renverser la table. A l’entame du dernier quart d’heure, Romain Lagarde (8 buts sur 11 tirs) a ramené son équipe à une longueur… mais il n’a fait que réveiller les Héraultais qui ont alors repris leur marche en avant. L’écart entre les deux formations a longtemps oscillé entre deux et trois longueurs mais Kyllian Villeminot (7 buts sur 12 tirs) l’a porté à quatre unités avec 70 secondes encore à jouer. Une dernière minute en pente douce permet à Montpellier de s’imposer (29-31) et de prendre très provisoirement la première place du classement du championnat avec deux points d’avance sur le PSG et Nantes qui, respectivement, affronteront Chambéry et Créteil ce dimanche.