Liqui Moly Starligue (J7) : Chambéry et Cesson-Rennes se rapprochent du Top 4

Huit points, quatre victoires, trois défaites. Chambéry et Cesson-Rennes ont exactement le même bilan après sept matchs de Liqui Moly Starligue. Les deux équipes ouvraient la septième journée ce jeudi, et elles l'ont emporté facilement, respectivement contre Istres et Limoges. Les Savoyards (5emes) se sont imposés 34-27 contre Istres (14eme), à l'issue d'une rencontre où ils ont mené de bout en bout. Si les Provençaux ont tenu pendant douze minutes (7-6), Chambéry a ensuite haussé le rythme, pour rentrer aux vestiaires en menant 17-13. En deuxième période, l'écart a longtemps oscillé entre +3 et +4, puis les Jaune et Noir ont accéléré une nouvelle fois, dans le dernier quart d'heure, grâce notamment à un 3-0 (29-22) qui a définitivement scellé leur victoire. Grâce notamment à 65% de réussite aux tirs, les Savoyards ont dominé sans problème cette rencontre, et ont notamment pu compter sur les 8 buts de Benjamin Richert et d'Alexandre Tritta, pendant que Nikola Portner faisait le boulot dans les buts, avec 15 arrêts (6 buts pour Andrea Parisini, 8 arrêts pour Clément Gaudin côté istréen).

Pas de problème pour Cesson-Rennes non plus

Le scénario a quasiment été identique du côté de Cesson-Rennes, où les Bretons se sont imposés 35-28 contre Limoges en ayant, eux aussi, mené de bout en bout. Grâce à plusieurs 3-0, ils ont rejoint les vestiaires en menant 19-14, puis ont continué de mener de trois à cinq buts au début de la deuxième mi-temps. Mais à 18 minutes de la fin, Limoges est parvenu à revenir à -2 (25-23). Cependant, Cesson-Rennes n'a pas tremblé bien longtemps. Les Bretons ont immédiatement réagi avec un 4-0 pour s'offrir un tremplin vers la victoire. Robin Molinié, auteur de 8 buts, a grandement contribué à ce succès (6 arrêts pour Joze Baznik). En face, les 9 buts de Jure Dolenec n'ont pas suffi, et Limoges reste onzième, en attendant la suite de cette journée.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 7EME JOURNEE

Jeudi 21 octobre 2021

Cesson-Rennes - Limoges : 35-28

Chambéry - Istres : 34-27



Vendredi 22 octobre 2021

20h00 : Créteil - Aix

20h00 : Dunkerque - Saran

20h00 : Saint-Raphaël - Chartres

20h30 : Nantes - Nancy



Samedi 23 octobre 2021

20h00 : Nîmes - Toulouse



Dimanche 24 octobre 2021

17h00 : Montpellier - PSG