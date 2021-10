Liqui Moly Starligue (J6) : Montpellier et Nantes engrangent

Début de saison identique pour Montpellier et Nantes. Les deux rivaux du PSG ces dernières années ont un bilan de trois victoires, un nul et deux défaites après six journées de Liqui Moly Starligue, suite à leur victoire de ce samedi. A domicile, le MHB (7eme) a disposé de Dunkerque (15eme) sur le score de 31-26 (15-11, mt) dans un match bien maîtrisé. Si les Nordistes ont tenu pendant les dix premières minutes (6-5), ils ont vu les Héraultais prendre leur envol grâce à un 5-0 (9-5, 14eme) et conserver cette avance jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, l'USDK est parvenu à revenir à -3, mais jamais moins. Montpellier a en effet gardé entre trois et cinq buts d'avance jusqu'à la fin, avec même un pic à +7 dans le money-time. Hugo Descat, auteur de 9 buts, a grandement contribué à ce succès héraultais, tout comme Kévin Bonnefoi, auteur de 9 arrêts (6 buts pour Théo Avelange Demouge et 10 arrêts pour Valentin Kieffer côté dunkerquois).

Nantes enfonce Toulouse

Nantes (5eme), de son côté, est allé l'emporter 33-29 à Toulouse, lanterne rouge, en faisant la différence sur la fin. Le Fenix a en effet mené pendant le premier quart d'heure (8-7, 14eme), puis les deux équipes sont restées au coude-à coude pendant dix minutes (13-13, 24eme). Mais c'est à partir de ce moment-là que le H a décidé d'appuyer sur l'accélérateur, pour mener 20-15 à la 30eme. Grâce à un 3-0, Toulouse est parvenu à revenir à -1 -21-22, 38eme), mais Nantes a repris ses distances en fin de match, passant de +2 à +5 en six minutes, avant de l'emporter. Le H pourra dire merci à Aymeric Minne, auteur de 7 buts, mais aussi à Mickaël Robin, qui a arrêté 14 tirs. En face, Jef Lettens a longtemps retardé l'échéance, avec ses 17 arrêts, mais Toulouse (malgré les 7 buts de Matthieu Marmier) reste bien dernier du classement.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 6EME JOURNEE

Jeudi 14 octobre 2021

Aix - Nîmes : 28-27

Saran - Istres : 29-27

Nancy - Cesson-Rennes : 27-25



Vendredi 15 octobre 2021

Chartres - Créteil : 35-29

Limoges - Saint-Raphaël : 25-25



Samedi 16 octobre 2021

Montpellier - Dunkerque : 31-26

Toulouse - Nantes : 29-33



Dimanche 17 octobre 2021

17h00 : PSG - Chambéry