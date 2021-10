Liqui Moly Starligue (J6) : Aix double Nîmes, Saran et Nancy se donnent de l'air

Aix et Nîmes, les deux poursuivants du PSG, s'affrontaient ce jeudi en Provence pour le compte de 6eme journée de Liqui Moly Starligue. Et ce choc a tenu toutes ses promesses, même s'il s'est fini en eau de boudin pour les Nîmois, qui se sont finalement inclinés 28-27. Alors que le match a été très serré, tout s'est joué lors des dernières secondes. Si l'USAM menait 15-14 à la pause, le club nîmois a vu le PAUC revenir et passer devant. Mais sur la dernière action, Nîmes aurait clairement dû bénéficier d'un jet de 7m pour une faute de Kristjan Kristjansson sur Jean-Jacques Acquevillo, mais l'arbitre a estimé que cela n'en valait pas la peine. Les Gardois, en colère, s'inclinent donc pour la deuxième fois cette saison, la deuxième en cinq jours, après la défaite à Paris. De son côté, Aix revient à un point du leader parisien, qui reçoit Chambéry dimanche.



🤾♂️#LiquiMolyStarLigue

🗨️ Julien Rebichon : "On y a mis du cœur. On n'est pas récompensé ce soir, c'est difficile. On mérite mieux que ça"#HandAction pic.twitter.com/ijX8N4BuSa

— Hand Action (@HandAction) October 14, 2021

Saran et Nancy respirent

LIQUI MOLY STARLIGUE / 6EME JOURNEE

Jeudi 14 octobre 2021

Vendredi 15 octobre 2021

Samedi 16 octobre 2021

Dans les deux autres matchs de la soirée, Saran et Nancy, les deux promus, se sont donnés de l'air. Les joueurs du Loiret (12emes) se sont imposés 29-27 contre Istres (14eme), à l'issue d'une rencontre renversante. Saran a en effet été mené de la 13eme à la 49eme minute, comptant jusqu'à cinq buts de retard. Mais les Septors ont égalisé à dix minutes de la fin (23-23) et ont finalement dominé le money-time pour l'emporter de deux buts, dans le sillage d'un excellent Vasko Sevaljevic, auteur de 10 buts (10 arrêts pour Dan Tepper). Côté provençal, les 9 buts de Nicolas Boschi et les 13 arrêts d'Arnaud Tabarand n'ont pas suffi. NAprès un début de match équilibré, les Bretons ont commencé à prendre l'ascendant à la 20eme minute, pour mener de trois buts juste après la pause (13-16, 31eme). Mais ils ont encaissé un terrible 10-1 en douze minutes et Nancy a pris le large et n'a pas tremblé pour conclure, grâce notamment à un Elvar Asgeirsson qui finit avec 6 buts (6 buts aussi pour Junior Tuzolana, et 10 arrêts pour Joze Baznik côté rennais).- Nîmes : 28-27- Istres : 29-27- Cesson-Rennes : 27-25Chartres - CréteilLimoges - Saint-RaphaëlMontpellier - DunkerqueToulouse - Nantes