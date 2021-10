Liqui Moly Starligue (J5) : Sale soirée pour les équipes à domicile

Saran s'offre St-Raphaël !

Le derby pour Aix

LIQUI MOLY STARLIGUE / 5EME JOURNEE

Vendredi 8 octobre 2021

Samedi 9 octobre 2021

Dimanche 10 octobre 2021

Les cinq équipes qui évolueront à domicile ce week-end lors de la 5eme journée de Liqui Moly Starligue sont prévenues, il ne fait pas bon recevoir ! Les trois clubs qui recevaient se sont en effet inclinés ce vendredi en ouverture de cette journée. A commencer par Nantes (6eme), qui s'est fait surprendre par Limoges (8eme). Le H s'est incliné 27-29 dans sa salle, après une fin de match de folie. Les Nantais ont pourtant compté trois buts d'avance après dix minutes de jeu (9-6), mais les Limougeauds ont réussi à égaliser (9-9, 18eme) et passer devant, pour regagner les vestiaires en menant 14-13. Les Nantais sont parvenus à égaliser à leur tour (21-21, 44eme) et même à creuser un petit écart (24-21) à un quart d'heure de la fin. Mais ils ont ensuite perdu le fil du match, et ont vu Limoges égaliser (25-25) à huit minutes du buzzer, puis prendre l'avantage (25-27, 56eme).Dragan Gajic, auteur de 8 buts, et Yassine Idrissi, qui a réussi 13 arrêts, ont grandement contribué à la victoire limousine. En face, Valero Rivera a marqué 8 buts et Mickaël Robin a brillé, en vain, dans les buts, avec 18 arrêts.Cela ne s'est pas mieux passé pour St-Raphaël (4eme), qui a chuté chez lui face au promu Saran (14eme) : 25-28. Les Varois ont souffert tout au long de la rencontre, à tel point qu'ils n'ont mené que deux fois pendant cette partie, à la 2eme (1-0) et à la 21eme minute (9-8). Les joueurs du Loiret, qui avaient entamé le match en menant de cinq buts (2-7, 12eme), puis en voyant leur adversaire égaliser (10-10, 25eme), ont fait la différence en deuxième mi-temps, en comptant entre cinq et sept buts d'avance le plus souvent.Du côté du SRVHB, cette rencontre est à oublier, à l'image des 4 buts de Johannes Maresco et Aleksa Kolakovic et des 6 arrêts d'Alexandre Demaille.Enfin, Aix (3eme) a remporté le derby de Provence face à Istres (12eme), en allant s'imposer 28-30 chez son voisin, pour ce qui est finalement le seul résultat logique de la soirée. Les deux équipes sont restées au contact pendant huit minutes (4-4), puis Aix s'est envolé, pour compter jusqu'à sept buts d'avance à la 26eme (9-16). Istres, grâce à un 4-0, est revenu à 13-16, puis Aix a repris le large. Mais les Istréens n'ont rien lâché et sont revenus à un but à sept minutes de la fin. Cependant, Aix a bien géré la fin de match et s'est imposé, dans le sillage de Gabriel Loesch et Matthieu Ong, auteurs de 7 buts chacun (10 arrêts pour Alejandro Romero). En face, les 8 buts de Samuel Honrubia et les 12 arrêts d'Arnaud Tabarand n'ont pas suffi.3Istres -: 28-30Nantes -: 27-29Saint-Raphaël -: 25-28Dunkerque - ToulouseNîmes - PSGChambéry - ChartresCréteil - NancyCesson-Rennes - Montpellier