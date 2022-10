Liqui Moly StarLigue (J5) : Montpellier sans pitié avec Saint-Raphaël

Montpellier ne laisse pas partir le train. Alors que Nantes est resté invaincu, suivi à deux points par le PSG, Cesson-Rennes et Chambéry, le MHB a su s’imposer face à Saint-Raphaël en clôture de la 5eme journée et rejoint ce trio. Une rencontre qui a tout d’abord vu les deux formations se rendre coup pour coup mais, dans la foulée, Adrien Dipanda (3 buts sur 6 tirs), Johannes Marescot (8 buts sur 8 tirs) et Raphaël Caucheteux (2 buts sur 4 tirs) ont permis au SRVHB de signer un 5-2 pour prendre trois longueurs d’avance. Mais, après cette entame réussie, les Varois ont perdu le fil de la rencontre. Avec Karl Konan (2 buts sur 3 tirs) et Kyllian Villeminot (9 buts sur 11 tirs) à la manœuvre, le MHB a inscrit cinq buts de suite sans en encaisser pour reprendre les commandes de la rencontre. Le moment clé de cette première période est intervenu peu après le quart d’heure de jeu quand les Raphaëlois sont revenus à un but avant d’être coupés dans leur élan.

Montpellier a répondu à Saint-Raphaël

En effet, Montpellier a répliqué avec un 5-0 qui a changé la donne. Les Héraultais ont ainsi pu prendre leurs distances au tableau d’affichage, menant de quatre longueurs à la pause. Diego Simonet (4 buts sur 5 tirs) et Hugo Descat (2 buts sur 6 tirs) ont relancé la machine pour le MHB qui a longtemps pu gérer un matelas allant de cinq à sept buts. Un sursaut d’orgueil de Saint-Raphaël à l’entame du dernier quart d’heure a permis aux coéquipiers de Benjamin Bataille (6 buts sur 13 tirs) de se rapprocher à quatre longueurs mais ça a été le dernier moment de doute pour les joueurs de Patrice Canayer, qui a utilisé un temps mort à bon escient pour remobiliser ses troupes. Si la marge montpelliéraine a pu remonter jusqu’à sept longueurs, une fin de match en pente douce permet au MHB de s’imposer au final de cinq unités (35-30). Le club héraultais revient donc à hauteur du PSG, de Cesson-Rennes et de Chambéry quand Saint-Raphaël poursuit sa chute, concédant une quatrième défaite consécutive en championnat.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 5EME JOURNEE

Jeudi 6 octobre 2022

Toulouse - Ivry : 32-31



Vendredi 7 octobre 2022

Limoges - Dunkerque : 26-27

Créteil - Nîmes : 27-30

Sélestat - Cesson-Rennes : 22-23



Samedi 8 octobre 2022

Istres - PSG Handball : 28-35

Nantes - Chartres : 34-28

Chambéry - Aix : 26-23



Dimanche 9 avril 2022

Montpellier - Saint-Raphaël : 35-30