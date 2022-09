Liqui Moly StarLigue (J4) : Toulouse ne confirme pas à Dunkerque, Cesson-Rennes écrase Istres

Cesson Rennes prend la tête

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 4EME JOURNEE

Jeudi 29 septembre 2022

Vendredi 30 septembre 2022

Samedi 1er octobre 2022

Dimanche 2 octobre 2022

L'exploit contre le PSG n'a pas été digéré. Jeudi soir, en ouverture de la quatrième journée de Liqui Moly Starligue, Toulouse, quatre jours après sa victoire contre Paris (35-27), a chuté à Dunkerque (38-32). Une rencontre durant laquelle les visiteurs n'ont jamais mené, même s'ils ont réussi à égaliser plusieurs fois en début de rencontre (1-1, 3-3, 4-4) puis après la pause (20-20).En première période, leur avance est montée jusqu'à +5 (15-10, 16-11, 17-12), alors qu'à la pause, les Toulousains étaient revenus à -1 (18-17). En seconde période, les Dunkerquois sont ensuite repartis de l'avant, jusqu'à compter neuf longueurs d'avance (34-25), pour finir par stabiliser définitivement leur avance à +6 (38-32). Dunkerque est cinquième et Toulouse sixième.Le championnat de France de handball masculin a un nouveau leader. Et ce nouveau leader est évidemment provisoire. Cet honneur revient à Cesson-Rennes qui s'est amusé contre Istres (33-22). Pourtant, en début de rencontre, ce sont les visiteurs qui avaient alors pris les choses en mains, sans pour autant compter plus de deux buts d'avance (0-2, 3-5, 4-6).Pour accentuer leur avance et compter jusqu'à +7 dans ce premier acte (15-8), +6 à la pause (16-10). Le cavalier seul s'est donc ensuite poursuivi après la pause. L'avance du club de Cesson Rennes a même sans cesse augmenté, jusqu'à +12 (25-13, 26-14, 33-21), pour se stabiliser définitivement à +11 (33-22). Si Cesson Rennes est donc en tête, de son côté, Istres est bon dernier avec quatre défaites en autant de rencontres déjà disputées.- Toulouse : 38-32- Istres : 33-22Nîmes - ChambéryChartres - MontpellierIvry - SélestatPSG Handball - CréteilAix-en-Provence - LimogesSaint-Raphaël - Nantes