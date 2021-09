Liqui Moly StarLigue (J3) : Saint-Raphaël sans pitié pour Dunkerque, pas de vainqueur entre Istres et Chartres

Pour quelques heures, Saint-Raphaël s’installe en tête de la Liqui Moly StarLigue ! En attendant les matchs du PSG, de Nîmes et de Créteil, le SRVHB a profité de la réception d’une équipe de Dunkerque bien mal en point pour signer une deuxième victoire de suite en championnat. Pourtant, c’est bien l’USDK qui a démarré le match sur les chapeaux de roues, notamment grâce à Théo Avelange Demouge (7 buts sur 9 tirs), avec un avantage de trois longueurs au bout de quatre minutes. C’est alors que les Varois, emmenés par l’inévitable Raphaël Caucheteux (7 buts sur 10 tirs), sont entrés dans le match pour mener de trois longueurs à la mi-temps. Les Dunkerquois se sont accrochés pour revenir à une longueur à 20 minutes du terme de la rencontre mais sans jamais parvenir à recoller complètement. Une fin de match maîtrisée offre au SRVHB un succès (29-26) qui lui permet de pointer en tête du championnat. Pour Dunkerque, ça se corse avec un troisième revers en autant de matchs cette saison.

Istres prend son premier point face à Chartres

Après deux défaites face au PSG et à Montpellier, Istres a débloqué son compteur à l’occasion de la réception de Chartres mais devra encore attendre pour sa première victoire en Liqui Moly StarLigue cette saison. Sous l’impulsion du duo composé de Morten Vium (8 buts sur 8 tirs) et Vanja Ilic (8 buts sur 11 tirs), les Chartrains ont immédiatement pris le contrôle des opérations mais, sans s’inquiéter, les Istréens ont fait leur retard pour égaliser à la 19eme minute. Toutefois, après avoir fait la course en tête, les Provençaux se sont fait rattrapés juste avant la pause. Les coéquipiers d’Andrea Parisini (6 buts sur 8 tirs) ont eu beau être devant au tableau d’affichage pendant l’essentiel du deuxième acte, ils ne sont jamais parvenus à faire la différence et Sergiy Onufriynko (1 but sur 2 tirs) a permis à Chartres de revenir avec le match nul (29-29).



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 3EME JOURNEE

Jeudi 23 septembre 2021

Chambéry - Aix : 30-26



Vendredi 24 septembre 2021

Istres - Chartres : 29-29

Saint-Raphaël - Dunkerque : 29-26



Samedi 25 septembre 2021

19h00 : Toulouse - Nancy

20h00 : Nîmes - Limoges



Dimanche 26 septembre 2021

16h00 : Cesson-Rennes - Saran

16h00 : Créteil - PSG Handball

17h00 : Nantes - Montpellier