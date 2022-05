Liqui Moly Starligue (J26) : Nantes et Aix ne lâchent rien

Si on sait déjà depuis plusieurs jours que le PSG est sacré champion de France 2022 de handball, la lutte pour la deuxième place fait rage. Nantes et Aix ne sont séparés que d'un seul point, après la 26eme journée qui les a vus battre respectivement Cesson-Rennes (9eme) et Istres (15eme) dans des derbys. Le H s'est imposé 31-26 face à son voisin breton, dans un match où il a dominé au début (11-7, 20eme), avant de voir Cesson égaliser juste après la mi-temps (13-13, 33eme) et de finalement s'envoler de nouveau dans les vingt dernières minutes pour l'emporter sans trembler, grâce notamment à 69% de réussite aux tirs. Dragan Pechmalbec et Linus Persson terminent avec 5 buts chacun et Emil Nielsen avec 10 arrêts (7 buts pour Despreaux et 7 arrêts pour Espinha côté Cesson). De son côté, Aix a écrasé le derby provençal en battant Istres 39-29 dans un match à sens unique, où le PAUC a mené de bout en bout, et a notamment signé un 7-0 à cheval sur la mi-temps. Les Aixois ont marqué sur 78% de leurs tirs, et Matthieu Ong a notamment inscrit 11 buts, pendant que Wesley Pardin signait 9 arrêts (8 buts pour Parisini et 7 arrêts pour Gaudin côté istréen). Suite à la victoire de Saran sur la lanterne rouge Nancy jeudi, Istres est désormais relégable, à quatre journées de la fin.

Chambéry tient son rang

Chambéry, cinquième, a fait respecter la hiérarchie en disposant de St-Raphaël, huitième, sur le score de 35-29, dans un match que les Savoyards ont très bien maîtrisé (17-15), et où Benjamin Richert a marqué 11 buts (13 arrêts pour Nikola Portner). Enfin, dans un match du ventre mou, Créteil (10eme) est allé s'imposer 25-28 à Dunkerque (12eme) en faisant la différence dans les cinq dernières minutes (1-4), grâce notamment aux 7 buts de Boïba Sissoko et aux 14 arrêts de Dylan Soyez.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 26EME JOURNEE

Jeudi 19 mai 2022

Saran - Nancy : 30-26



Vendredi 20 mai 2022

Aix - Istres : 39-29

Dunkerque - Créteil : 25-28

Nantes - Cesson-Rennes : 31-26

Chambéry - St-Raphaël : 35-29



Samedi 21 mai 2022

20h00 : Toulouse - Nîmes



Dimanche 22 mai 2022

17h00 : Chartres - PSG

17h00 : Montpellier - Limoges