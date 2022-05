Liqui Moly StarLigue (J25) : Quatre à la suite pour Chambéry

🏁 𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 | 27-34

La grosse perf’ des Chambériens ce soir en Bretagne ! Les hommes d’Erick Mathé ont déroulé en seconde période pour s’imposer largement à la Glaz Arena et signent une 4e victoire consécutive !#CESCHY pic.twitter.com/NVuoniv71R



— Chambéry Savoie Mont Blanc (@TeamChambe) May 5, 2022

Chambéry a corsé l’addition en fin de match

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 25EME JOURNEE

Jeudi 5 mai 2022

Vendredi 6 mai 2022

Samedi 7 mai 2022

Dimanche 8 mai 2022

Chambéry est irrésistible depuis plusieurs semaines. Alors qu’il restaient sur des succès face à Istres, Toulouse et Limoges, les joueurs d’Erick Mathé ont profité de leur déplacement à Cesson-Rennes à l’occasion du match d’ouverture de la 25eme journée pour enchaîner un quatrième succès de rang en championnat. Robin Molinié (6 buts sur 11 tirs) et Youenn Cardinal (4 buts sur 4 tirs) ont parfaitement lancé le club breton dans cette rencontre puis une série de trois réalisations consécutives a offert un marge de trois longueurs aux protégés de Sébastien Leriche. Mais Pierre Paturel (3 buts sur 4 tirs), Alejandro Costoya (7 buts sur 9 tirs) et Benjamin Richert (5 buts sur 7 tirs) ont réduit ces efforts à néant en l’espace d’un peu plus de deux minutes. A partir de là, ce sont les Savoyards qui ont pris les commandes des opérations même si les Bretons ont su revenir à hauteur à deux minutes de la pause. Ecœurés par Nikola Portner (15 arrêts à 37% d’efficacité), les joueurs de Cesson-Rennes ont même encaissé un but du gardien chambérien juste avant la pause, atteinte avec deux longueurs d’avance pour le club de Savoie.Au retour sur le parquet de la Glaz Arena, l’écart a longtemps été contenu à un ou deux buts, toujours en faveur de Chambéry. C’est à l’entame des 20 dernières minutes que les Bretons ont commencé à accuser le coup. Deux jets de sept mètres signés Antoine Tissot (6 buts sur 7 tirs) et une nouvelle réalisation de Pierre Paturel ont permis à Chambéry d’atteindre les cinq longueurs d’avance. A l’orgueil et grâce à Hugo Kamtchop Baril (3 buts sur 3 tirs), Cesson-Rennes s’est accroché et a su revenir à trois buts mais la fin de match a été très nettement en faveur des Savoyards. Un 4-0 en toute fin de match a donné plus d’ampleur à leur succès. C’est avec une marge de sept longueurs que Chambéry a conclu cette rencontre (27-34). Une quatrième victoire de suite qui permet à la « Team Chambé » de revenir à deux points de Montpellier, qui se déplace ce vendredi sur le parquet d’un PSG Handball qui sera sacré champion de France en cas de victoire. Battu pour la quatrième fois de suite, Cesson-Rennes pourrait voir Chartres se rapprocher mais également Saint-Raphaël ou Nîmes s’éloigner.Cesson-Rennes -: 27-34Aix - ChartresLimoges - NantesSaint-Raphaël - ToulouseNancy - CréteilPSG Handball - MontpellierIstres - SaranNîmes - Dunkerque