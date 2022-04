Liqui Moly StarLigue (J24) : Montpellier met Aix sous pression, Toulouse repasse devant Chambéry

Montpellier n’a pas encore dit adieu au podium de Liqui Moly StarLigue. Alors que Nantes et Aix s’affrontent ce samedi, le MHB est revenu à un point des Aixois au bénéfice de sa victoire sur Nancy, lanterne rouge du championnat. Si les coéquipiers de Tiago Rocha (5 buts sur 6 tirs) ont tenu la dragée haute aux Héraultais en début de match, ces derniers ont vite repris la main avec un 4-0 mais l’écart creusé n’a pas tenu. En effet, Elvar Asgeirsson (5 buts sur 9 tirs) a permis à Nancy de virer en tête à la pause. Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour voir Kyllian Villeminot (5 buts sur 6 tirs) et Montpellier s’envoler au tableau d’affichage et aller chercher une victoire, la sixième de suite, avec une marge de six longueurs (33-27).

Toulouse repasse devant Chambéry

Au lendemain de la victoire de Chambéry face à Limoges, Toulouse ne pouvait pas rester sans réagir. Face à Cesson-Rennes, le Fenix a vécu un match en deux temps. En effet, pendant les 25 premières minutes, ce sont les Bretons qui ont fait la course en tête grâce notamment à Robin Molinié (5 buts sur 8 tirs). Mais, après un chassé-croisé autour de la mi-temps, les Toulousains ont pris les commandes du match, avec notamment un 4-0 qui a permis aux coéquipiers d’Erwin Feuchtmann (7 buts sur 9 tirs) de se mettre hors d’atteinte. Avec cette victoire (34-27), Toulouse reprend un point d’avance sur Chambéry. Les Savoyards gardent également trois points d’avance sur Nîmes. En déplacement à Saran, les Gardois ont fait la course en tête quasiment de bout en bout avec un trou d’air à l’orée du dernier quart d’heure, qui a vu les Septors revenir à une longueur. L’USAM s’impose de sept buts (25-32).

Saint-Raphaël et Chartres remontent

Cesson-Rennes battu pour la troisième fois de suite, Saint-Raphaël pouvait en profiter. Sur le parquet de Créteil, les Varois ont renoué avec la victoire au meilleur moment. Une rencontre qui a été un chassé-croisé tout au long des 60 minutes avec un écart qui a atteint au maximum cinq longueurs au début de la deuxième période. Grâce notamment à Raphaël Caucheteux (10 buts sur 14 buts), le SRVHB a tenu bon en fin de match et s’impose d’une longueur (32-33). Un succès qui permet à Saint-Raphaël de reprendre deux points d’avance sur Cesson-Rennes et de rester à un point de Nîmes. La défaite de Créteil, quant à elle, fait les affaires de Chartres. Les coéquipiers de Vanja Ilic (12 buts sur 15 tirs) n’ont jamais été inquiétés et s’imposent de quatre longueurs (34-30) pour remonter au 10eme rang, un point devant les Cristoliens.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 24EME JOURNEE

Jeudi 28 avril 2022

Chambéry - Limoges : 34-27



Vendredi 29 avril 2022

Chartres - Istres : 34-30

Créteil - Saint-Raphaël : 32-33

Montpellier - Nancy : 33-27

Saran - Nîmes : 25-32

Toulouse - Cesson-Rennes : 34-27



Samedi 30 avril 2022

20h00 : Nantes - Aix