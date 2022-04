Liqui Moly StarLigue (J22) : Nantes peut voir venir, Toulouse et Saint-Raphaël engrangent

Nantes est bien accroché à la deuxième place. Le « H » a consolidé son rôle de dauphin du PSG en signant une coute mais précieuse victoire à Créteil, qui restait sur deux succès consécutif. Mieux entrés dans le match, les coéquipiers de Valero Rivera (10 buts sur 11 tirs) ont compté jusqu’à six buts d’avance avant la conclusion du premier quart d’heure. Les Cristoliens ont alors réagi et infligé un 5-0 aux Nantais pour s rapprocher. A partir de là, l’USC de Boïba Sissoko (6 buts sur 8 tirs) ont couru derrière au score jusqu’à la 49eme minute. C’est à ce moment que Tomas Piroch (5 buts sur 7 tirs) a donné l’avantage à Créteil pour la première… et dernière fois du match. En effet, dans la foulée, Nantes a repris la main et s’est irrémédiablement envolé vers une victoire de quatre longueurs (31-35) qui lui donne provisoirement trois points d’avance sur Aix, qui affronte le PSG ce dimanche.

Toulouse continue sur sa lancée

Outre le PSG et Montpellier, l’équipe en forme du moment est bien Toulouse. Le Fenix a profité de la réception de Saran pour empocher une troisième victoire de suite et un quatrième match sans défaite. Les Toulousains, sous l’impulsion d’Erwin Feuchtmann (10 buts sur 12 tirs) ont pris les commandes au tableau d’affichage mais, à l’approche de la mi-temps, les Septors se sont rebellés pour revenir à hauteur sans toutefois passer devant au tableau d’affichage. Les coéquipiers d’Hadrien Ramond (6 buts sur 7 tirs) ont une nouvelle fois fait un beau retour à l’orée des dix dernières minutes après avoir été menés de trois buts pendant l’essentiel du deuxième acte. Toutefois, Toulouse a su hausser le ton en fin de match pour assurer sa victoire de quatre longueurs (31-27). Un succès qui permet au Fenix de prendre trois points d’avance sur Chambéry, battu par Nîmes ce vendredi quand Saran reste au bord de la zone rouge.

Saint-Raphaël enfonce un peu plus Nancy

Une zone de relégation dans laquelle Nancy reste bien englué. Alors qu’Istres défiera Montpellier ce dimanche, les Lorrains ont concédé leur 19eme défaite de la saison sur le parquet de Saint-Raphaël. Une rencontre dont le premier mot d’ordre a été l’indécision. En effet, jusqu’aux tous derniers moments de la première période, l’écart entre les deux formations n’a jamais dépassé deux buts… en faveur de Nancy, qui a pu compter sur Tiago Rocha (12 buts sur 12 tirs). C’est au retour sur le parquet que le SRVHB a pris les commandes et creusé progressivement l’écart. Vadim Gayduchenko (8 buts sur 10 tirs) et les Varois s’imposent de huit buts (35-27) et reviennent à un point de Cesson-Rennes et Chambéry. Nancy, de son côté, reste à trois points d’Istres et cinq de Saran dans la course au maintien.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 22EME JOURNEE

Jeudi 31 mars 2022

Dunkerque - Limoges : 30-27



Vendredi 1er avril 2022

Chambéry - Nîmes : 28-29

Chartres - Cesson-Rennes : 33-31



Samedi 2 avril 2022

Toulouse - Saran : 31-27

Saint-Raphaël - Nancy : 35-27

Créteil - Nantes : 31-35



Dimanche 3 avril 2022

17h00 : Montpellier - Istres

17h00 : PSG Handball - Aix