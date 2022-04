Liqui Moly StarLigue (J22) : Et de 22 pour le PSG, Montpellier se rapproche du podium

Le PSG Handball ne semble pas prêt à retomber sur terre en Liqui Moly StarLigue. Intercalé entre le match nul concédé à Elverum en Ligue des Champions et le match retour au Stade Pierre-de-Coubertin, le match face à Aix a été l’occasion pour les Parisiens de faire leurs gammes. Si, en tout début de match, Nicolas Claire (5 buts sur 7 tirs) a répondu à l’ouverture du score de Ferran Solé Sala (4 buts sur 5 tirs), les joueurs de Thierry Anti ont ensuite été menés au score de bout en bout dans une rencontre à sens unique. Profitant d’un Yann Genty en forme (16 arrêts à 39% d’efficacité) et avec une attaque menée par Kamil Syprzak (7 buts sur 11 tirs), les protégés de Raul Gonzalez Gutierrez ont constamment mené de trois ou quatre longueurs durant la première mi-temps. Au retour sur le parquet, on a très vite senti que les Aixois ont baissé de pied, laissant le PSG Handball dérouler son jeu et creuser un écart plus net, qui a atteint un maximum de neuf longueurs. Avec un Elohim Prandi (5 buts sur 8 tirs) qui retrouve toujours plus ses sensations, le club de la Capitale s’impose de cinq longueurs (37-32) et reste invaincu cette saison. Les Aixois, quant à eux, perdent du terrain sur Nantes, tombeur de Créteil ce lundi, qui compte désormais trois points d’avance.

Montpellier peut toujours ambitionner le podium

Le PAUC, qui reste sur deux matchs sans victoire, va sans doute devoir commencer à regarder derrière. En effet, Montpellier a profité de la réception de l’avant-dernier Istres pour signer une cinquième victoire consécutive. Si les Provençaux ont démarré très fort grâce à Messaoud Berkous (5 buts sur 9 tirs) pour prendre trois longueurs d’avance au bout de huit minutes, les Héraultais ont immédiatement réagi avec un 4-0 pour repasser devant. Toutefois, le match est devenu un chassé-croisé jusqu’aux dernières minutes du premier acte, qui ont vu le MHB se détacher pour atteindre la pause avec un petit but d’avance grâce à Yanis Lenne (7 buts sur 8 tirs). Les Istréens ont fait de la résistance pendant les cinq premières minutes de la deuxième période, effaçant au passage un retard de trois buts. Ils ont ensuite craqué, encaissant un 4-0 qui a permis aux joueurs de Patrice Canayer de prendre un avantage qui s’est avéré décisif dans cette rencontre. Ne comptant jamais plus de quatre longueurs d’avance, Montpellier a gardé la main jusqu’au terme de la rencontre. Cette victoire de trois longueurs (35-32) permet au MHB de revenir à trois points d’Aix et du podium. Istres, battu pour la huitième fois de suite, reste englué dans la zone rouge, à deux longueurs de Saran.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 22EME JOURNEE

Jeudi 31 mars 2022

Dunkerque - Limoges : 30-27



Vendredi 1er avril 2022

Chambéry - Nîmes : 28-29

Chartres - Cesson-Rennes : 33-31



Samedi 2 avril 2022

Toulouse - Saran : 31-27

Saint-Raphaël - Nancy : 35-27

Créteil - Nantes : 31-35



Dimanche 3 avril 2022

Montpellier - Istres : 35-32

PSG Handball - Aix : 37-32