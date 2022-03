Liqui Moly Starligue (J20) : Acquevillo héros de Nîmes !

Trois buts d'avance pour St-Raphaël à la 53eme

STARLIGUE / LIQUI MOLY STARLIGUE

20eme journée - Vendredi 11 mars 2022

Samedi 12 mars 2022

Dimanche 13 mars 2022

Nîmes peut remercier Jean-Jacques Acquevillo ! Grâce à un but de son arrière gauche international français à la dernière seconde, l'USAM est allé l'emporter 31-32 à St-Raphaël dans le seul match de la 20eme journée de Liqui Moly Starligue qui s'est déroulé ce samedi. Les joueurs du Gard, qui restaient sur trois matchs sans défaite, ont renoué avec la victoire en ne lâchant rien jusqu'au bout. Ce sont pourtant les joueurs du Var qui ont mené le plus souvent durant cette rencontre.Mais les Nîmois ont marqué trois buts en quatre minutes pour égaliser à 16-16 juste avant la mi-temps.La deuxième mi-temps fut extrêmement serrée, avec les deux équipes qui sont passées devant tour à tour jusqu'à la 47eme, mais sans jamais prendre plus de deux buts d'avance. C'est à ce moment-là que les Varois ont accéléré pour mener 30-27 à sept minutes de la fin. Mais une fois de plus, Nîmes ne s'est pas affolé et est revenu à 31-31 à la 58eme grâce à Benjamin Gallego.Malgré les 10 buts de Raphaël Caucheteux, St-Raphaël doit s'incliner. En face, Michaël Guigou termine meilleur marqueur de Nîmes avec 7 buts. Au classement, les Varois sont neuvièmes, en ayant perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. De son côté, Nîmes est juste devant, avec deux points de plus, avant le derby contre Montpellier dans deux semaines.Chartres -: 26-29- Saran : 32-31- Istres : 31-22Limoges -: 27-33Saint-Raphaël -: 31-32Nancy - ToulousePSG - NantesMontpellier - Cesson-Rennes