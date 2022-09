Liqui Moly StarLigue (J2) : Le PSG dominateur, Nîmes s'impose à Dunkerque

Le PSG Handball ne s’est pas laissé au vague-à-l’âme. Après la défaite concédée à Veszprém en Ligue des Champions, le club de la Capitale a signé un deuxième succès en deux journées de Liqui Moly StarLigue. Opposé au promu Sélestat, le champion de France en titre n’a pas tardé à prendre le large. Grâce notamment à Dainis Kristopans (2 buts sur 4 tirs), le PSG a démarré par un 4-0 qui a donné le ton. Si les Alsaciens se sont accrochés sous l’impulsion de Téo Egermann (4 buts sur 7 tirs), le 5-0 entamé par Henrik Toft Hansen (2 buts sur 2 tirs) encaissé peu après le quart d’heure de jeu par Sélestat a fait mal. Dépassant les dix buts d’avance, les coéquipiers d’Elohim Prandi (7 buts sur 8 tirs) ont atteint la pause avec une marge de treize unités. Un écart qui a incité Raul Gonzalez Gutierrez à effectuer une large revue d’effectif, avec notamment Léo Villain (4 arêts à 25% d’efficacité)) dans la cage à la place d’Andreas Palicka (13 arrêts à 65% d’efficacité). Après avoir eu jusqu’à quinze buts d’avance, le club de la Capitale a un peu levé le pied, concédant un 3-0 conclu par Steven George (4 buts sur 6 tirs), qui a inscrit les deux dernières réalisations de la rencontre, répondant à David Balaguer (2 buts sur 5 tirs) et Sadou Ntanzi (8 buts sur 13 tirs). Le PSG s’impose de treize longueurs (36-23) et rejoint Cesson-Rennes en haut du classement quand Sélestat en est à deux défaites en deux matchs, tout comme Istres et Créteil.

Nîmes l’emporte à Dunkerque

Nîmes a su se reprendre. Battu sur son parquet face le PSG lors de la 1ere journée, la « Green Team » s’est imposé à Dunkerque pour débloquer son compteur. Hugo Kamtchop Baril (3 buts sur 3 tirs) a donné le ton pour les Gardois avec les deux premiers buts du match puis un 3-0 lancé par Mohammad Sanad (5 buts sur 7 tirs) a donné jusqu’à cinq longueurs d’avance à Nîmes. Dunkerque, grâce notamment à Théo Avelange Demouge (10 buts sur 12 tirs) a tenu bon, revenant très vite à deux longueurs. L’écart entre les deux formations a alors oscillé entre deux et quatre longueurs jusqu’à la mi-temps, avec Jean-Jacques Acquevillo (7 buts sur 12 tirs) qui a permis aux coéquipiers d’Ahmed Hesham (10 buts sur 10 tirs) de rejoindre leur vestiaire avec trois buts d’avance. Au retour sur leur terrain, les joueurs de l’USDK ont changé de ton. Il n’a fallu que sept minutes pour voir les Nordistes revenir à hauteur grâce à Gabin Martinez (2 buts sur 3 tirs). Toutefois, jamais Dunkerque n’a été en mesure de prendre l’avantage au tableau d’affichage. Passant successivement d’une à trois longueurs, l’écart en faveur de Nîmes a pu atteindre quatre buts au terme d’un 3-0 emmené par Julien Rebichon (4 buts sur 5 tirs). La fin de match a vu les deux équipes se rendre coup pour coup mais c’est bien Nîmes qui a fini par avoir le dernier mot (32-34). Un premier succès qui permet à l’USAM de lancer sa saison quand Dunkerque chute pour sa première sortie à domicile.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 2EME JOURNEE

Jeudi 15 septembre 2022

Aix - Istres : 35-26



Vendredi 16 septembre 2022

Cesson-Rennes - Saint-Raphaël : 28-24

Chartres - Ivry : 27-33

Limoges - Toulouse : 33-31

Créteil - Chambéry : 32-36



Samedi 17 septembre 2022

PSG Handball - Sélestat : 36-23

Dunkerque - Nîmes : 32-34



Dimanche 18 septembre 2022

17h00 : Montpellier - Nantes