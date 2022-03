Liqui Moly StarLigue (J19) : Le PSG reste invaincu, Montpellier vient à bout de Saran

Le PSG reste un rouleau compresseur en Liqui Moly StarLigue. Les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont signé à Chambéry un 19eme succès en autant de matchs de championnat cette saison. Pourtant, les Savoyards ont pris les Parisiens à la gorge d’entrée. Arthur Anquetil (3 buts sur 3 tirs) et Sebastian Skube (6 buts sur 7 tirs) ont permis à la Team Chambé de prendre cinq buts d’avance à dix minutes de la mi-temps. Sans s’affoler, le PSG s’est évertué à limiter la casse jusqu’à la pause et le capitaine Luka Karabatic (2 buts sur 4 tirs) a même égalisé à moins de 90 secondes de la mi-temps. Toutefois, Jean-Loup Faustin (2 buts sur 2 tirs) est allé tromper Vincent Gérard à la dernière seconde. L’entame du deuxième acte a fait croire que Chambéry pouvait réaliser l’impensable et faire chuter le club de la Capitale mais, à 20 minutes du terme de la rencontre, Nikola Karabatic (3 buts sur 6 tirs) a permis au PSG de prendre l’avantage au tableau d’affichage pour la première fois. Les Chambériens ont fini par payer les efforts déployés depuis le début de la rencontre dans les dix dernières minutes. Imposant leur physique et leur puissance, les Parisiens se sont envolés pour une victoire de six buts (27-33) et conserver sept points d’avance sur Nantes. Chambéry, battu pour la deuxième fois en trois matchs, recule au sixième rang.

Montpellier en « mode diesel » à Saran

Après le succès de Cesson-Rennes ce samedi, Montpellier devait répondre dans la course à la quatrième place. Les joueurs de Patrice Canayer, en déplacement sur le parquet de Saran, ont toutefois eu besoin d’une mi-temps pour trouver le bon rythme. En effet, les coéquipiers de Vasko Sevaljevic (4 buts sur 9 tirs) ont fait mieux que résister face au MHB durant les 30 premières minutes. Menés de deux longueurs après un peu plus de dix minutes de jeu, les Septors ont inversé la tendance pour prendre trois buts d’avance sept minutes plus tard. Grâce à une dernière réalisation de Daniel Mosindi (2 buts sur 4 tirs), Saran a viré en tête à la pause avec une longueur d’avance. Remobilisés dans le vestiaire, les Héraultais ont retrouvé le parquet avec un tout autre état d’esprit. Emmené par Hugo Descat (9 buts sur 11 tirs) et profitant des erreurs commise par une équipe de Saran rendue muette pendant douze minutes, Montpellier a lancé la deuxième période par un 7-0 qui a changé la trame de la rencontre. En effet, le MHB s’est alors lancé dans un cavalier seul avec l’écart qui a atteint dix longueurs à un peu moins de dix minutes de la sirène. C’est finalement avec une marge de treize buts que Montpellier s’impose (18-31) pour une sixième victoire sur les sept derniers matchs. Saran, battu pour la quinzième fois cette saison, reste avant-dernier à égalité de points avec Istres.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 18EME JOURNEE

Jeudi 3 mars 2022

Istres - Limoges : 27-32



Vendredi 25 février 2022

Toulouse - Chartres : 32-32

Nantes - Dunkerque : 29-25

Nîmes - Nancy : 29-29



Samedi 26 février 2022

Cesson-Rennes - Créteil : 30-29

Aix - Saint-Raphaël : 25-29



Dimanche 27 février 2022

Saran - Montpellier : 18-31

Chambéry - PSG Handball : 27-33