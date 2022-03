Liqui Moly StarLigue (J18) : Saint-Raphaël stoppe Aix, Cesson-Rennes se relance face à Créteil

Fin de série pour le PAUC ! Après cinq victoires de suite, les Aixois ont renoué avec la défaite en Liqui Moly StarLigue à l’occasion de la réception de Saint-Raphaël. Une rencontre que les joueurs de Thierry Anti ont pourtant bien démarré avec un 3-0 emmené par Iñaki Pecina (4 buts sur 4 tirs) dans les quatre premières minutes pour donner le ton. Un avantage que les Aixois ont su faire fructifier pour compter jusqu’à cinq longueurs d’avance à l’approche du quart d’heure de jeu. La fin du premier acte a été plus compliquée pour les Provençaux, avec Drevy Paschal (6 buts sur 8 tirs) qui a ramené le Saint-Raphaël à une longueur au moment de retrouver les vestiaires. Si Aix a conservé la main à la reprise, le SRVHB a recollé en seulement huit minutes grâce à Johannes Marescot (3 buts sur 6 tirs). A partir de là, les Raphaëlois ont pris le contrôle des opérations et fait la course en tête au tableau d’affichage jusqu’au terme de la rencontre. Le club varois s’impose de cinq longueurs (24-29) et met fin à une série de trois défaites de suite. Aix, de son côté, voit Nantes se détacher au bénéfice de sa victoire ce vendredi face à Dunkerque et pourrait être rattrapé par Montpellier ce dimanche.

Cesson-Rennes repart de l’avant

Des Montpelliérains qui, avant leur déplacement à Saran, ont vu Cesson-Rennes revenir à hauteur au classement de la Liqui Moly StarLigue. Pour cela, les Bretons ont signé une courte mais précieuse victoire à domicile face à Créteil. Une rencontre qui a immédiatement été un bras de fer entre les deux formations. Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir Romaric Guillo (1 but sur 1 tir) et Youenn Cardinal (8 buts sur 8 tirs) offrir le premier break à Cesson-Rennes. Un avantage alors de trois longueurs qui n’a pas été démenti jusqu’à la pause, atteinte sur le même écart entre les deux formations. Les Cristoliens, quant à eux, n’ont pas abandonné toute ambition dans cette rencontre, Mario Lopez Alvarez (6 buts sur 8 tirs) ramenant son équipe à une unité après moins de cinq minutes dans le deuxième acte. L’égalisation est venue quatre minutes plus tard mais Cesson-Rennes n’a jamais lâché les rênes. L’écart a alors oscillé entre un et trois buts mais Créteil échoue à une longueur grâce à une dernière réalisation de Boïba Sissoko (6 buts sur 8 tirs). Cesson-Rennes laisse de côté son revers à Limoges avec ce court succès (30-29) quand Créteil, après deux succès de suite, retombe dans ses travers.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 18EME JOURNEE

Jeudi 3 mars 2022

Istres - Limoges : 27-32



Vendredi 25 février 2022

Toulouse - Chartres : 32-32

Nantes - Dunkerque : 29-25

Nîmes - Nancy : 29-29



Samedi 26 février 2022

Cesson-Rennes - Créteil : 30-29

Aix - Saint-Raphaël : 25-29



Dimanche 27 février 2022

15h00 : Saran - Montpellier

17h00 : Chambéry - PSG Handball