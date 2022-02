Liqui Moly StarLigue (J14) : Montpellier s'en sort à Limoges

Bolzinger toujours aussi précieux

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 14EME JOURNEE

Le MHB a-t-il enfin lancé sa saison ?, lors d'un match en retard comptant pour la 14eme journée. En déplacement en Haute-Vienne, les joueurs de Patrice Canayer sont passés par bien des émotions, eux qui ont notamment été menés de cinq buts en début de seconde période (25-20, 47eme). Dans le dur, les Héraultais ont finalement fini très fort pour inverser la situation et renverses les locaux, incapables de réagir. Pour cela, Hugo Descat (quatre buts) a été crucial, avec deux réalisations dans les dernières minutes, alors que Julien Bos (cinq buts) a été le meilleur marqueur des siens.Devant au tableau d'affichage, le MHB a ensuite pu remercier Charles Bolzinger (sept arrêts, à 30 %), décisif sur la dernière offensive de Limoges.En face, les joueurs de Rastko Stefanovic n'ont pas démérité, à l'image d'Ewan Kervadec et de Dragan Gajic (six buts chacun), mais ont fini par tomber dans leur salle. Au classement, après cette troisième victoire de suite et avant de se déplacer à Dunkerque ce week-end, les Héraultais se retrouvent au 6eme rang au classement, à égalité avec Toulouse (5eme). De leur côté, les locaux sont 12emes, avec quatre longueurs d'avance sur la zone rouge.Istres - Créteil : 26-26- Nancy : 32-26Nantes -: 29-30Aix -: 29-31- Cesson-Rennes : 29-28Saran -: 26-32Nîmes -: 23-30Limoges -: 29-30