Liqui Moly Starligue (J13) : Nul entre Toulouse et Créteil, Nîmes enfonce Nancy

Deuxième match nul en trois rencontres lors de cette 13eme journée de Liqui Moly Starligue. Après Cesson-Rennes et Istres jeudi, ce sont Toulouse et Créteil qui se sont quittés sur un nul dans un match du milieu de tableau (28-28). Le Fenix menait 16-13 à la pause, mais a perdu la deuxième mi-temps 12-15, avec un but du jeune Idris Firmesse pour égaliser sur la fin (peut-être après la sirène ?). Erwin Feutchtmann termine meilleur marqueur du Fenix (8eme) avec 5 buts, et son gardien Jef Lettens avec 10 arrêts. En face, Boïba Sissoko a marqué 8 buts pour Créteil et Dylan Soyez a réussi 10 arrêts pour Créteil, onzième.

Nîmes a de la ressource

Dans l'autre match de la soirée, Nîmes, après son périple en Hongrie mardi en Ligue européenne, se déplaçait chez la lanterne rouge, Nancy, et l'USAM est allée s'imposer 24-28, le jour du 50eme anniversaire de son entraîneur. Comme souvent depuis le début de saison, le promu a dominé le début de match, et comme souvent, il s'est écroulé à la fin. Les Lorrains ont en effet mené au score jusqu'à la 13eme minute (8-7), mais les joueurs du Gard ont ensuite pris les commandes et ne les ont plus lâchées. A la mi-temps, Nîmes menait 11-13, puis a compté quatre buts d'avance à la 44eme (17-21), avant d'encaisser un 3-0. Mais le retour en grâce de Nancy n'a pas duré, et les Lorrains ont explosé dans les dernières minutes, pour finalement perdre de quatre buts, malgré un taux de réussite au tir quasi égal (52 contre 53%). Mohammad Sanad termine avec 9 buts et Rémi Desbonnet avec 13 arrêts pour Nîmes, alors que Marc Leyvigne finit avec 5 buts et Obrad Ivezic avec 14 arrêts côté Nancy. Les Nîmois sont provisoirement cinquièmes du classement, alors que les Nancéiens ont désormais trois points de retard sur le premier non-relégable et ont joué plus de matchs que tous leurs rivaux.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 13EME JOURNEE

Jeudi 9 décembre 2021

Cesson-Rennes - Istres : 30-30



Vendredi 10 décembre 2021

Nancy - Nîmes : 24-28

Toulouse - Créteil : 28-28



Samedi 11 décembre 2021

20h00 : Montpellier - Chartres

20h45 : Nantes - Chambéry



Dimanche 12 décembre 2021

18h30 : Saint-Raphaël - Aix



Reportés pour cause de covid : Saran - PSG et Limoges - Dunkerque