Liqui Moly Starligue (J12, match en retard) : St-Raphaël enfonce Istres

Demaille décisif

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Jeudi 2 décembre 2021

Vendredi 3 décembre 2021

Samedi 4 décembre 2021

Dimanche 5 décembre 2021

Mardi 8 février 2022

Istres - St-Raphaël 2022

Après deux défaites de suite, St-Raphaël a profité de son match en retard de la 12eme journée de Liqui Moly Starligue pour renouer avec la victoire, en allant s'imposer à Istres sur le score de 26-27. Si les Varois ont été les premiers à se détacher dans ce match (5-7, 7eme), les Provençaux ont très bien réagi pour prendre trois buts d'avance au quart d'heure de jeu (10-7).Les deux équipes sont passées devant tour à tour à la reprise, mais sans jamais prendre plus d'un but d'avance, et à partir de la 37eme, les Varois ont commencé à s'envoler peu à peu.Ils ont compté jusqu'à quatre buts d'avance (20-24, 45eme), et même si Istres est revenu à -1, les Provençaux ne sont jamais parvenus à égaliser, Alexandre Demaille arrêtant le tir de Clément Gaudin à deux secondes de la fin., pendant que Demaille réussissait 16 arrêts (40%). Les 6 buts d'Andrea Parisini et les 10 arrêts de Clément Gaudin n'ont en revanche pas aussi aux Istréens, qui restent dans la zone rouge, avec seulement 8 points, avant d'aller à Montpellier dimanche. Les Varois sont quant à eux huitièmes et recevront la lanterne rouge Nancy lors de la prochaine journée.- Cesson-Rennes : 31-27- Dunkerque : 27-26- Limoges : 32-31Nîmes -: 26-34- Montpellier : 32-26- Nancy : 38-26- Saran : 32-26Istres -: 26-27