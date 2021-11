Liqui Moly Starligue (J11) : Delecroix crucifie Chartres

Quel suspense pour ce premier match de la 11eme journée de Liqui Moly Starligue ! Il a fallu attendre la dernière seconde pour voir Cesson-Rennes s'imposer 25-24 contre Chartres, grâce à un ultime jet-franc de Florian Delecroix. Mené pendant tout le match, le club breton s'est imposé sur le fil, pour décrocher sa sixième victoire de la saison et se retrouver au pied du podium. Les joueurs de Chartres pourront nourrir de gros regrets, car ils ont été aux avant-postes pendant 58 minutes. Ils ont compté entre deux et trois buts d'avance pendant toute la première mi-temps, conclue sur le score de 11-14. En deuxième, Cesson-Rennes est presque revenu à hauteur, se retrouvant à 14-15 à la 37eme minute. Mais Chartres a immédiatement réagi en signant un 3-0 pour se redonner de l'air. Pourtant, les Bretons sont revenus petit à petit, à partir de la 48eme minute où ils étaient menés 18-22.

Onufriyenko se rate, pas Delecroix

Ils étaient à -3 à la 54eme (22-23), puis Junior Tuzolana (co-meilleur buteur de Cesson-Rennes avec 5 buts, comme Robin Molinié) a égalisé à 24-24 à 1'17 de la fin. Sergiy Onufriyenko (co-meilleur buteur de son équipe avec 5 buts, comme Adrian Figueras) a manqué le tir de la victoire pour Chartres à 21 secondes du buzzer, et c'est donc Delecroix qui en a profité pour enfiler le costume de sauveur. Les deux équipes étaient vraiment très proches l'une de l'autre, à l'image de leur taux de réussite au tir (58% pour Cesson-Rennes, 59% pour Chartres) et du nombre d'arrêts de leurs gardiens (10 pour Joze Baznik, 12 pour Julien Meyer). Grâce à cette victoire, Cesson-Rennes est donc quatrième, avant d'aller à Chambéry la semaine prochaine, alors que Chartres, qui encaisse sa troisième défaite de suite, est neuvième, avant de recevoir Dunkerque.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 11EME JOURNEE

Jeudi 25 novembre 2021

Cesson-Rennes - Chartres : 25-24



Vendredi 26 novembre 2021

18h45 : St-Raphaël - Chambéry

20h00 : Saran - Toulouse

20h00 : Dunkerque - Aix

20h30 : Nantes - Créteil

20h30 : Nancy - Istres



Samedi 27 novembre 2021

20h00 : Montpellier - Nîmes



Dimanche 28 novembre 2021

14h45 : Limoges - PSG