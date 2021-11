Liqui Moly StarLigue (J10) : Encore une victoire pour le PSG, Montpellier tombe à nouveau

60’ : C’est terminé ! Paris enchaîne une 🔟ème victoire en autant de journées de #LiquiMolyStarLigue ! Plus d’infos à venir ! #PSGSRVHB @LNHofficiel pic.twitter.com/814xeIzvMa

— PSG Handball (@psghand) November 21, 2021

Montpellier tombe à nouveau

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 10EME JOURNEE

Jeudi 18 novembre 2021

Vendredi 19 novembre 2021

Samedi 20 novembre 2021

Dimanche 21 novembre 2021

Le PSG Handball n’est vraiment pas décidé à baisser de pied. Après sa démonstration de force en Ligue des Champions face au FC Porto, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont aisément pris le meilleur sur Saint-Raphaël en Liqui Moly StarLigue. Des Varois qui ont fait illusion lors des trois premières minutes. A partir de là, les coéquipiers de Kamil Syprzak (10 buts sur 10 tirs) ont pris les commandes des opérations mais ce n’est qu’à l’approche du quart d’heure de jeu que les Parisiens ont pris leurs aises au score. Un temps mené de sept buts, le SRVHB a finalement retrouvé son vestiaire avec « seulement » cinq buts de retard. Mais les coéquipiers de Xavier Barachet (6 buts sur 9 tirs) n’avaient pas les armes pour résister à l’ogre parisien. Muets en attaque pendant dix minutes, ces derniers ont vu l’écart enfler pour atteindre les dix buts à cinq minutes du terme de la rencontre. Le PSG Handball dépasse une nouvelle fois la barre des 40 buts pour une victoire de onze longueurs (42-31), sa dixième en dix journées pour maintenir Nantes et Aix à cinq longueurs. Saint-Raphaël, pour sa part, pointe à la cinquième place à égalité de points avec Nîmes et… Chambéry !Les Savoyards ont conclu cette 10eme journée par une victoire au Phare sur Montpellier. Une rencontre que les protégés d’Erick Mathé ont difficilement démarré, ne parvenant pas à prendre l’ascendant et se retrouvant même menés de deux buts peu à sept minutes de la mi-temps. Toutefois, sous l’impulsion d’Alexandre Tritta (6 buts sur 7 tirs), les Chambériens ont su tenir pour n’être menés que d’une longueur au moment de retrouver leur vestiaire. Les Héraultais ont continué de faire la course en tête à l’entame de la deuxième période pour mener de trois buts à 23 minutes du terme de la rencontre. C’est alors que les joueurs de Patrice Canayer ont connu un énorme trou d’air avec un peu plus de six minutes sans marquer. Chambéry a profité de la situation pour reprendre le contrôle de la rencontre afin de dérouler leur jeu sans jamais être rattrapés. Malgré Lucas Pellas (8 buts sur 11 tirs), Montpellier s’incline pour la deuxième fois de suite en championnat (27-23) et recule au huitième rang à six points du podium et onze du PSG, leader invaincu.Istres -: 22-30Nancy -: 27-29- Cesson-Rennes : 25-24Chartres -: 27-33Toulouse - Limoges : 27-27Créteil - Nîmes : 36-36- Montpellier : 27-23- Saint-Raphaël : 42-31