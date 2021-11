Liqui Moly Starligue (J10) : Dunkerque et Saran se donnent de l'air

On respire un peu mieux du côté de Dunkerque et de Saran ! L'USDK et les Septors se sont imposés à l'extérieur en ouverture de la Liqui Moly Starligue et se donnent de l'air au classement. Dunkerque, désormais 10eme, est allé l'emporter 30-22 à Istres, avant-dernier. Les Nordistes ont attendu la fin de la rencontre pour se détacher définitivement, mais n’ont, au final, été menés qu’une seule fois. Les Istréens ont en effet bien débuté la rencontre et menaient 5-4 après douze minutes de jeu. Mais Dunkerque a peu à peu fait valoir sa supériorité, et a pris quatre buts d’avance à la 23eme (8-12), avant d’encaisser un 3-0 qui a permis à Istres de rentrer aux vestiaires sur le score de 11-12. En deuxième mi-temps, l’écart a oscillé entre deux et trois buts d'avance en faveur de l'USDK jusqu’à la 38eme, où Dunkerque a enchaîné un 3-0 puis un 4-0 pour creuser un écart rédhibitoire et s’imposer finalement de huit buts, grâce notamment à ses 71% de réussite aux tirs. Théo Avelange Demouge termine avec 8 buts et Samir Bellahcene avec 14 arrêts pour Dunkerque, alors que Jakob Mikkelsen a dû se contenter de 5 buts et Arnaud Tabarand de 7 arrêts pour Istres, qui encaisse une septième défaite en dix matchs.

Saran enfonce Nancy

L'autre rencontre du bas de tableau opposait les promus Nancy et Saran, et les Lorrains se sont inclinés 27-29 à domicile dans ce match de la peur. Ce match a été extrêmement serré, et il a fallu attendre la dernière minute pour voir une équipe, en l’occurrence Saran, prendre trois buts d’avance. Jusque-là, le scénario avait eu du mal à se dessiner. Nancy avait dominé la majorité de la première mi-temps, mais jamais de plus de deux buts, et avait rejoint les vestiaires en menant 13-12. Mais grâce à un 4-0 réussi entre la 32eme et la 40eme minute, Saran est parvenu à passer devant (15-17). Pendant dix minutes, les Septors ont alterné égalité/un but d’avance, et ils ont finalement fini le match en trombe pour s’imposer de deux buts, dans le sillage d’un Quentin Eymann à 8 buts. Théo Muller et Aurélien Tchitombi ont quant à eux inscrit 5 buts chacun pour les Nancéiens, désormais lanterne rouge à égalité avec Istres… qu’ils recevront la semaine prochaine. Saran, de son côté, est juste au-dessus de la zone rouge, avant d’accueillir Toulouse, un autre mal classé.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 10EME JOURNEE

Jeudi 18 novembre 2021

Istres - Dunkerque : 22-30

Nancy - Saran : 27-29



Vendredi 19 novembre 2021

20h00 : Aix-en-Provence - Cesson-Rennes

20h00 : Chartres - Nantes



Samedi 20 novembre 2021

18h30 : Toulouse - Limoges

20h30 : Créteil - Nîmes



Dimanche 21 novembre 2021

17h00 : Chambéry - Montpellier

17h00 : PSG - St-Raphaël