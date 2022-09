Liqui Moly Starligue (J1) : Nantes impressionne face à Chambéry

Dunkerque se fait peur

LIQUI MOLY STARLIGUE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 9 septembre 2022

Samedi 10 septembre 2022

Dimanche 11 septembre 2022

C'est parti pour une nouvelle saison de Liqui Moly Starligue, et toutes les équipes vont une fois de plus se lancer à la poursuite du PSG. Le club parisien ne débutera sa saison que dimanche à Nîmes, et en attendant, c'est Nantes qui prend la tête du classement, après son succès 30-21 sur Chambéry en ouverture. Le H, vainqueur du Trophée des Champions contre le PSG la semaine passée, est en pleine confiance, et il n'a jamais tremblé lors de cette partie, où il a creusé l'écart au fur et à mesure (16-8, mt), dans le sillage d'un Valero Rivera à 7 buts et d'un Ivan Pesic à 20 arrêts (4 buts pour Alexandre Tritta et 12 arrêts pour Harun Hodzic côté savoyard). Belle victoire également pour Chartres, au détriment d'Aix-en-Provence.A la mi-temps, le score était de 18-14 pour le club d'Eure-et-Loir, et les Provençaux ne sont jamais parvenus à revenir en-dessous de trois buts d'écart en deuxième période. Adrian Figueras a grandement contribué à ce succès en marquant 8 buts, tandis que Julien Mayer a stoppé 17 tirs (5 buts pour Moreira et Ong, et 11 arrêts pour Pardin côté aixois).Les deux premières victoires à l'extérieur de la saison sont à mettre à l'actif de Cesson-Rennes et Dunkerque. Les Bretons sont allés l'emporter 23-27 à Ivry. Les Franciliens n'ont jamais été menés pendant 42 minutes, mais ils ont encaissé un terrible 8-0 et ont vu Cesson-Rennes passer devant (18-23, 49eme) et ne plus rien lâcher ensuite. Axel Oppedisano et Romain Briffe terminent meilleurs marqueurs du club breton, avec 4 buts (13 arrêts pour Arnaud Tabarand), alors que Milan Bozovic et Antonin Mohamed en ont marqué 6 pour Ivry (13 arrêts pour Mate Sunjic).. Les Alsaciens ont mené pendant 26 minutes, puis ont encaissé un 6-0. Les Nordistes ont ensuite compté jusqu'à cinq buts d'avance (18-23, 44eme), avant de voir leurs adversaires égaliser (26-26, 55eme). Mais Dunkerque a mieux géré le money-time et l'a emporté d'un but (8 buts pour Marie-Joseph et Avelange, et 10 arrêts pour Bellahcene pour l'USDK ; 13 buts pour Schröder et 13 arrêts pour Mathias côté Sélestat). Ce samedi, trois matchs seront au programme.- Chambéry : 30-21- Aix : 34-27Ivry -: 23-27Sélestat -: 28-29Toulouse - CréteilSt-Raphaël - LimogesIstres - MontpellierNîmes - PSG