Mexique : Gignac et Thauvin, duo de feu

Belle opération pour les Tigres, samedi. Grâce à leur succès à l'extérieur, glané sur la pelouse de Leon (3-0), les partenaires d'André-Pierre Gignac ont récupéré la deuxième place de la Liga mexicaine. L'ancien attaquant de pointe de l'OM s'est fendu d'un nouveau but, en forme d'ouverture du score, avant que son compère Florian Thauvin ne l'imite en seconde période.



Pour Gignac, c'est un douzième but qui lui permet de conforter sa place au classement des meilleurs buteurs de la Ligue avec un pion de plus que son poursuivant direct, l'Equatorien de Leon, Angel Mena. Quant à Thauvin, c'est pour l'heure son quatrième but cette saison.

À noter que durant la rencontre, et comme le relate L’Équipe, l'arbitre a stoppé momentanément le jeu, le temps d'un hommage aux victimes du stade de Querétaro. Il y a une semaine, des incidents violents avaient éclaté dans les tribunes et avaient conduit à l'hospitalisation de près d'une trentaine de spectateurs.