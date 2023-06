West Ham : Emerson Palmieri entre dans l'histoire en devenant le 1er joueur à remporter toutes les Coupes d'Europe

Il est désormais le seul joueur à pouvoir se targuer d'une telle chose. Emerson Palmieri vient de remporter la Ligue Europa Conference avec West Ham au détriment de la Fiorentina (2-1) et l'international italien, né au Brésil, est devenu le premier joueur à remporter toutes les Coupes d'Europe. Il avait déjà remporté la Ligue Europa avec Chelsea en 2019, avant de remporter la Ligue des Champions avec les Blues en 2021. Désormais, il a remporté la C4 avec les Hammers, qu'il a rejoint à l'été 2022. Sous les ordres de David Moyes, Emerson a joué 34 matchs cette saison.

Bien connu des supporters de l'Olympique Lyonnais en France puisqu'il a été prêté par Chelsea lors de la saison 2021-2022, Emerson peut aussi se targuer d'avoir remporté l'Euro 2020 avec l'Italie face à l'Angleterre, lui qui pourrait également remporter la Ligue des Nations lors de ce mois de juin puisqu'il va participer au Final Four avec la Squadra Azzura. Né et formé à Santos (Brésil), le latéral gauche avait rejoint l’Europe en 2014, en s’engageant avec Palerme (2014-2015), puis l’AS Rome (2015-2017) Il avait ensuite rejoint Chelsea un an plus tard (janvier 2018) contre 20 millions d’euros. Prêté la saison dernière à l'OL, il avait décidé de filer à West Ham l'été dernier et il a donc bien fait puisqu'il vient de remporter une nouvelle Coupe d'Europe, qui permet aux Hammers de se qualifier pour la Ligue Europa la saison prochaine.