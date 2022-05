Sampaoli : "La finale serait une belle récompense"

Objectif finale

Arkadiusz Milik (attaquant de l'OM): "On a de bonnes chances d'aller en finale, mais je ne sens pas spécialement de pression. Les attentes des gens sont importantes mais elles sont positives. Et elles sont normales quand tu es deuxième d'un bon championnat. Je suis très confiant. Dans notre stade, tout est possible."

Jorge Sampaoli (entraîneur de l'OM): "J'attache beaucoup d'importance à cette compétition. C'est un défi, j'aimerais jouer une finale européenne. Je ne pense pas au championnat mais à demain et à renverser ce résultat. En tant qu'entraîneur, une finale c'est gratifiant. Le groupe aussi attend beaucoup de ce match. Au vu de notre longue saison, ce serait une belle récompense."

Gernot Trauner (défenseur du Feyenoord): "Nous sommes très impatients de jouer ce match. C'est le match le plus important de ma carrière et c'est pareil pour beaucoup de mes coéquipiers. Nous sommes dans une bonne position après notre bon résultat de la semaine dernière. On a la qualité pour aller en finale, mais on sait qu'il faudra travailler dur."

Le duel tactique

Milik: "Je pense que le match de demain sera totalement différent. Pendant la première demi-heure, ils avaient pressé très haut et joué de longs ballons pour attaquer la profondeur. Mais demain ça sera un autre match."

Sampaoli: "La clé de la qualification, c'est de dominer sur la durée, avoir la balle et ne pas partager les phases d'attaque avec l'adversaire, sinon on sera en difficulté. Tout dépendra de notre faculté à s'installer dans leur camp, à avoir le contrôle du ballon et la patience pour obtenir des occasions. C'est notre base de travail et de jeu. C'est grâce à ça qu'on en est là. On doit respecter notre style de jeu. Sortir rapidement pour les voir revenir rapidement, ce serait une erreur. L'effectif est construit pour autre chose. On n'a pas une équipe pour souffrir et être dominés. On doit insister sur nos armes. A un moment, on a été une des équipes les plus solides d'Europe, simplement en ayant le contrôle du ballon."

Arne Slot (entraîneur du Feyenoord Rotterdam): "On va essayer de faire le même pressing qu'à l'aller. Mais on a vu qu'ils pouvaient éviter ce pressing et qu'ils ont parfois dominé le match. Notre intention est la même depuis 45 matchs: presser l'adversaire et si il est meilleur, alors on sait aussi défendre et jouer les contre-attaques. La meilleure position de Payet pour moi ? A coté de moi sur le banc (sourire)."

La mauvaise passe de l'OM

Milik: "C'est le foot. Il y a de bons et de mauvais moments, parfois on fait des erreurs. Mais il faut continuer. On est à un moment où on ne peut pas s'arrêter, c'est le moment le plus important de la saison. Il s'agit d'atteindre une finale. Feyenoord est une bonne équipe mais on a fait beaucoup d'erreurs à l'aller. J'espère qu'on jouera beaucoup mieux et qu'on gagnera. On n'a pas été bons mais on apprend de nos erreurs et on sera prêts. Demain c'est un gros match. On ne doit pas chercher d'excuses ou parler de fatigue, il reste peu de matchs. On a perdu, ça arrive. On continue à avancer. Notre objectif c'est jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et jouer cette finale. On va donner le maximum pour ça."

Sampaoli: "Le football nous offre la possibilité de renverser la situation. On a perdu un match qu'on aurait pu gagner, un match très tumultueux, avec énormément d'occasions des deux côtés. On espère que celui-ci sera différent."

Propos recueillis en conférence de presse