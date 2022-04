Marseille : Payet vise une nouvelle finale de Coupe d'Europe

Après la déception de 2018, Dimitri Payet rêve à nouveau en grand. En effet, à l'époque, alors que l'Olympique de Marseille avait perdu en finale de la Ligue Europa contre l'Atlético de Madrid (3-0), le numéro 10 était lui sorti sur blessure et avait raté la Coupe du monde en Russie derrière. Quatre ans plus tard, le Réunionnais et son équipe ont l'occasion de disputer une nouvelle finale de Coupe d'Europe cette saison. Pour cela, les Phocéens devront sortir Feyenoord pour rejoindre Leicester ou l'AS Rome à Tirana dans un peu moins d'un mois (le 25 mai).

Avant la demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence à De Kuip, Payet s'est exprimé sur cette rencontre et l'atmosphère si particulière d'une telle compétition pour Marseille. « On s'attend bien évidemment à un match très difficile. (...) Sans manquer de respect à notre championnat, dès qu'on entend Coupe d'Europe, dans ce club-là en plus c'est particulier », a notamment expliqué le capitaine olympien à ce sujet.

« Exceptionnel de vivre une épopée européenne avec l'OM »

« Pour avoir vécu l'épopée en 2017-18, on sent que c'est différent et on l'a senti là dans ce quart de finale. On l'a senti à l'aller. On a la demie qui arrive avec le retour à la maison, ça va commencer à titiller du monde, à faire du bruit, à faire parler et c'est quelque chose d'exceptionnel de vivre une épopée européenne dans ce club-là. (...) Si on a la chance de pouvoir aller s'offrir une finale de Coupe d'Europe, on fera tout ce qu'il faut pour, a par la suite déclaré Payet, lors d'une interview sur le site officiel de l'UEFA. L'objectif, c'est d'avoir deux matchs pour aller s'offrir cette finale. On doit gérer avec le championnat, on doit faire les efforts qu'il faut pour être bien sur les deux compétitions qu'il nous reste, mais on sent que le stade sera plein jusqu'à la fin de saison parce que les supporters sont là et ils attendent une fin de saison positive. »