Ligue Europa Conférence : Tielemans, l'éminence grise de Leicester

Parti à 19 ans d'Anderlecht pour Monaco, puis un an et demi plus tard en Premier League - six mois en prêt, puis définitivement à l'été 2019 -, Tielemans est un homme pressé. A 24 ans seulement, il a déjà des envies d'aller tutoyer les sommets et cela n'a rien d'une folie des grandeurs. Les plus grands clubs sont associés à son nom: Liverpool, Manchester United et Arsenal en Angleterre, mais aussi le Real, la Juve, le Bayern ailleurs en Europe. L'intéressé, lui, a la tête sur les épaules mais peur de rien.

Alors qu'il arrive en fin de contrat en 2023, Leicester devra probablement encore laisser partir un de ses meilleurs joueurs, mais le passé a prouvé que cela pouvait être mutuellement bénéfique. Riyad Mahrez à Manchester City, N'Golo Kanté et Ben Chilwell à Chelsea ont été bien vendus et ont eu ensuite des carrières glorieuses, alors que Harry Maguire a surtout copieusement abondé les caisses de son ancien club avec son transfert record, à l'époque, à United.

"Il coche toutes les cases"

Il faut dire que Tielemans a de quoi séduire. Avec son abattage, son intelligence de jeu, sa qualité de passes qui lui permet de casser les lignes les plus hermétiques, il peut être à la fois milieu relayeur "box-to-box", récupérateur, meneur de jeu... Il a, en outre, une frappe de balle phénoménale, comme peut en attester Chelsea, foudroyé par un tir somptueux du droit de près de 30 mètres et en pleine lucarne du Belge, en finale de la Coupe d'Angleterre l'an dernier (1-0). "Depuis qu'il est arrivé en janvier 2019, il a progressé pour devenir l'un des tous meilleurs milieux en Europe. Et il ne va faire que s'améliorer (...) C'est l'un des meilleurs professionnels avec qui j'ai pu travailler", s'était enthousiasmé en octobre son entraîneur Brendan Rodgers.

"Un footballeur idéal, (c'est) être solide mentalement, être intelligent, avoir de l'audace, avoir de la qualité, il coche toutes ces cases", avait-il ajouté. Et il est aussi d'une robustesse incroyable, alignant les matches sans jamais sembler s'émousser. "C'est M. Régulier et pas juste régulier à un niveau médiocre, son niveau est très élevé", avait souligné l'ancien Fox Matt Elliott à son sujet.

Première blessure en 4 ans

La saison passée, marquée par la victoire en Coupe mais aussi la désillusion d'être devancé par Chelsea pour la 4e place qualificative pour la Ligue des champions, Tielemans avait disputé 51 matches avec Leicester, dont les 38 de championnat, égalé seulement dans le club par le gardien Kasper Schmeichel. Au terme de cette saison historique, il avait été élu meilleur joueur du club à la fois par les supporters et par ses propres coéquipiers. La saison actuelle a été plus compliquée pour Rodgers et sa bande marquée par des blessures graves pour Wesley Fofana en défense, mais aussi d'autre cadres comme Jamie Vardy ou Caglar Söyünçü.

Même Tielemans n'y a pas coupé avec un mollet récalcitrant qui lui a fait rater six matches en novembre. Sa première blessure en 4 ans. Résultat: les Foxes végètent entre la 9e et la 13e place au classement depuis le début de l'exercice et n'ont fini que 3es de leur poule de Ligue Europa, avant d'être reversés en Ligue Europa Conférence. En barrage, ils ont atomisé les Danois de Randers (4-1, 3-1), preuve qu'ils ont fait de la C4 un réel objectif de fin de saison. Auteur déjà de 6 buts en championnat -- son record à égalité avec l'an dernier -, Tielemans aura à coeur de les mener au bout, ce qui ferait un beau cadeau avant un probable adieu.