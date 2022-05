Ligue Europa Conférence : Rome sous l'empire de Mourinho

Comme les "Romanisti", qui seront quelque 60.000 dans un Stadio olimpico complet, tout le pays du calcio s'en remet à "Mou": une victoire romaine en C4 serait la première d'un club italien en Europe depuis celle en 2010 en Ligue des champions de l'Inter Milan, alors entraînée par un certain... José Mourinho. "Peut-être qu'il est en passe de devenir une légende", a récemment observé, avec un brin d'ironie, l'entraîneur de Naples (et ancien de la Roma) Luciano Spalletti.

Mourinho - huit titres de champion dans quatre pays, deux Ligues des champions (2004, 2010) et deux Ligues Europa (2003, 2017) au palmarès - avait refusé les "promesses faciles" de titres en débarquant, après des expériences mitigées à Manchester United et Tottenham. "Vous parlez de titres, et nous de temps, de projet, de travail...", avait-il déclaré en juillet lors d'une présentation en grande pompe, quelques jours après son accueil digne d'une rockstar, avec fumigènes à l'aéroport et peinture sur les murs de la ville le montrant au guidon d'un scooter.

Nomination surprise

La passion apparue dès sa nomination surprise, il y a un an le 4 mai 2021, reste palpable, malgré des revers brûlants contre la Lazio (2-3) ou la Juventus (3-4) en championnat ou un crash chez les modestes Norvégiens de Bodo/Glimt (1-6) en C4 et malgré un recrutement moyennement convaincant - Tammy Abraham est la seule franche réussite. Car si "Mou" ne ramènera pas encore la Roma en C1 l'an prochain (elle finira au mieux 5e en championnat, son classement actuel), l'expérimenté entraîneur de 59 ans a su réconcilier la Louve avec les "gens de Rome", comme il les appelle.

L'acte fondateur? Peut-être cette course vers la "Curva sud", celle des ultras, pour célébrer un but décisif dans le temps additionnel contre Sassuolo (2-1) en septembre pour son 1.000e match comme entraîneur. L'Olimpico l'a ainsi toujours acclamé, y compris quand son équipe a pris une leçon en décembre contre l'Inter Milan (0-3) ou quand certains éditos ont parfois pointé la fin de l'"effet Mou". Son nom n'a jamais été autant ovationné que ces dernières semaines, dans un stade fréquemment complet avec la fin des restrictions sanitaires.

"Mourinho est exactement celui dont la Roma, les joueurs, les salariés, l'encadrement et les supporters avaient besoin. C'est la personne parfaite au moment parfait", résumait en décembre le capitaine Lorenzo Pellegrini.

"Nous sommes petits"

Outre les supporters, Mourinho a en effet su fédérer les joueurs, notamment avec une recette classique mais toujours efficace: dénoncer match après match un présumé arbitrage contraire. Exemple en février, après un but refusé à Nicolo Zaniolo, exclu dans la foulée pour contestation, contre le Genoa (0-0): "Cela ne serait jamais arrivé à Martinez, Chiellini ou Ibrahimovic d'être exclu ainsi dans leur stade. Nous sommes petits aux yeux du pouvoir."

Idem en avril après un nul à Naples (1-1) où il a vu un penalty non sifflé pour son équipe: "Il faut plus de respect, aujourd'hui il semble qu'on n'avait pas le droit de jouer pour gagner." Les arbitres et les adversaires grincent, mais les fans adorent: "Il est entré dans le coeur des Romanisti", confirme un autre ex-entraîneur romain Fabio Capello dans la Gazetta dello Sport, tout en mettant en garde "Mou": "C'est un endroit qui te dévore: il t'exalte puis te met à terre, sans demi-mesure."

L'intéressé, lui, assure se "réjouir tous les jours d'être ici". "Est-ce je veux pouvoir voir plus grand? Oui, je veux pouvoir voir plus grand. Mais je connaissais le projet", a-t-il souligné mercredi en conférence de presse. "On donne vraiment tout ce qu'on a. On mériterait de finir la saison avec quelque chose à fêter", a-t-il ajouté en pensant très fort à la nouvelle finale européenne qui l'attend en cas de victoire jeudi.