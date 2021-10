Ligue Europa Conférence : Rennes gagne en Slovénie

Bruno Génésio avait annoncé la couleur : Rennes ne devait pas tomber dans l'excès de confiance. Il faut croire que son message a été entendu. Depuis quelques semaines et le succès de gala contre le grand Paris Saint-Germain (2-0), il flotte un doux parfum d'euphorie dans les rangs du club breton. Et cet état de forme avait déjà permis aux Rouge et Noir d'entamer leur campagne européenne de la meilleure des manières, avec un nul prometteur contre Tottenham (2-2) et une victoire aux Pays-Bas contre le Vitesse Arnhem (1-2). Pour leur 3eme sortie dans cette nouvelle Ligue Europa Conférence, les Rennais n'ont pas failli, récoltant un succès attendu au terme d'une prestation appliquée.

Rennes a imposé son jeu, malgré quelques trous d'air

Tout s'est joué lors d'un premier acte animé où Rennes a toujours fait la course en tête. Après une première alerte, Serhou Guirassy a obtenu un penalty qu'il s'est chargé de transformer avec autorité dès le quart d'heure de jeu (0-1, 17eme). La réaction des locaux ne s'est pas faite attendre. Au terme d'un joli mouvement collectif, Mitja Lotric a égalisé d'un tir bien ajusté (1-1, 20eme). Mais Rennes a trouvé les ressources pour repartir de l'avant et imposer sa supériorité dans le jeu. Une fois de plus, Gaëtan Laborde a démontré qu'il était bien le facteur X de cette équipe. L'ancien Montpelliérain a redonné l'avantage aux siens d'une reprise de renard des surfaces (1-2, 41eme).

Malgré quelques trous d'air, l'addition aurait aussi pu être plus lourde, mais les hommes de Génésio ont manqué d'efficacité après le repos. Ils auraient pu le payer dans les arrêts de jeu si Alfred Gomis n'avait pas réalisé un arrêt déterminant face à Amadej Marosa (90eme+3). Qu'importe, Rennes continue à capitaliser dans cette Ligue Europa Conférence et prend les commandes du groupe G, suite à la défaite de Tottenham aux Pays-Bas (1-0).