Ligue Europa Conférence : L'OGC Nice s'impose en Moldavie et prend une option pour la qualification

Ce jeudi, les Niçois voulaient montrer que les Français pouvaient avoir confiance en eux. En effet, les derniers représentants français en Coupe d'Europe avaient à coeur de s'imposer pour l'indice UEFA comme l'a spécifié son entraîneur. Au terme d'un match très difficile, les Aiglons se sont imposés. Tout est venu de ce but plutôt chanceux d'Ayoub Amraoui. Le latéral gauche qui jouait son premier match en Coupe d'Europe a envoyé un centre-tir, qui a lobé le gardien ukrainien du Sheriff. En seconde période, les Moldaves ont tout tenté et ont notamment buté sur la barre transversale. Ils ont aussi inscrit un but refusé pour un hors-jeu très litigieux en toute fin de rencontre. Les Aiglons ont fait une belle opération dans la quête d'une qualification en quarts de finale.