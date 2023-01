Ligue Europa Conference : La VAR va débarquer à partir des barrages

Révolution à venir en Ligue Europa Conference. Tandis que les Coupes d'Europe vont reprendre leurs droits à partir du mois de février avec notamment la Ligue des Champions dès le 14 février et un choc entre le PSG et le Bayern Munich, une grande nouvelle a été annoncée pour la Ligue Europa Conference. La plus "petite" des Coupes d'Europe va ainsi bénéficier de la VAR à partir des matchs de barrage, prévus dans quelques semaines. L'UEFA a officialisé la mise en place de la VAR pour la suite de la compétition alors qu'elle n'était pas encore présente en C4 jusque-là.

L'OGC Nice concerné

La Ligue des Champions et la Ligue Europa pouvaient bénéficier de cette VAR mais la Ligue Europa Conference n'y avait pas encore le droit."Pour la première fois, l'arbitrage vidéo assistant (VAR) sera utilisé lors des prochains barrages à élimination directe de l'UEFA Europa Conference League et de tous les matchs suivants jusqu'à la finale", a écrit l’UEFA dans un communiqué. Les barrages de Ligue Europa Conférence se dérouleront les 16 (aller) et 23 (retour) février prochain. Nice, seul club français présent dans la compétition, est déjà qualifié pour les 8es de finale.