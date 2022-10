Ligue Europa Conférence (J3) : Nice fait coup double

Mission rebond réussie. Après deux défaites de rang en Championnat de France, dont une assez frustrante face au PSG cinq jours plus tôt au Parc des Princes (2-1), l’OGC Nice s’est remis à l’endroit grâce à la coupe d’Europe. Sans briller de mille feux, mais sans s’être retrouvée en grand danger non plus, la formation de Lucien Favre a imposé sa loi jeudi soir près de Brno face au FC Slovacko grâce à Nicolas Pépé.

L’ex-attaquant d’Arsenal peut aussi remercier le gardien adverse coupable d’une belle bourde en ayant laissé échapper le ballon entre ses jambes (0-1, 54e). Pépé était le mieux inspiré en tout cas des attaquants des Aiglons dans cette troisième joute de Ligue Europa Conférence avec deUx tentatives qui ont terminé sur les montants (10e, 56e).

Nice invaincu

Les Tchèques, eux, n’ont inquiété sérieusement Bulka qu’en première période, sur un tir de Mihalik (22e). De quoi assurer au gardien niçois attitré en C4 cette saison une soirée assez tranquille.

Un seul but a suffi au bonheur de Dante et ses coéquipiers, invaincus à mi-parcours de la phase de poules du groupe D au sein duquel ils caracolent provisoirement en tête, un point au-dessus de Cologne.