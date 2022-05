Le titre de la Roma est "pour les tifosi", savoure Zaniolo

Nicolo Zaniolo, attaquant de l'AS Rome, après la victoire en finale de la Ligue Europa Conférence, sur Sky Sport:

"C'est prodigieux. On profite de ce moment, je suis content, c'est un rêve depuis tout petit qui devient réalité. Les tifosi ? Ils ont été fantastiques, cette victoire c'est entièrement pour eux. On est une équipe forte, on ne sait sans doute pas nous-mêmes à quel point."

Lorenzo Pellegrini, capitaine de l'AS Rome:

"Un immense merci à nos tifosi. On leur a rendu avec ce titre une petite part de ce qu'ils nous ont donné cette saison et ces dernières saisons. Maintenant, il faut faire la fête, mais ensuite il faudra repartir. Parfois c'est difficile après ces belles victoires de repartir. Une équipe digne de ce nom gagne, célèbre la victoire et repart plus fort."