Ce sera au moins une consolante. Habitué aux buts incroyables, Dimitri Payet n'a pas dérogé à la règle cette saison. Le 7 avril dernier, il avait envoyé une demi-volée magnifique dans les filets du PAOK Salonique lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence (2-1). Si Marseille a été éliminé contre le Feyenoord Rotterdam au tour suivant, Payet pourra se consoler avec le prix du plus beau but de la saison dans la compétition remportée par l'AS Rome.

Seul joueur de l'OM dans l'équipe-type de la compétition

Au sortir de la rencontre, il s'était d'ailleurs félicité de sa réalisation. "C'est un but particulier parce qu'il est beau et dur à réaliser avec le rebond et la balle qui arrive fort. Je devais tirer le corner mais Ünder était plus près du ballon. Je ne pensais pas qu'il me verrait. C'est un moment unique, ça restera gravé dans mes souvenirs". Sur le site de l'UEFA, l'instance européenne a indiqué : "Le panel des observateurs et des observatrices techniques de l'UEFA a désigné la demi-volée dingue de Dimitri Payet à domicile contre le PAOK en quart de finale but de la saison. La volée du gauche de Maximilian Wittek pour le Vitesse à la Roma prend la deuxième place, tandis que Luis Sinisterra est troisième pour son contrôle de la poitrine et sa volée enchaînée lors de la victoire 5-2 de Feyenoord sur le Partizan la semaine précédente".





Par ailleurs, Payet est le seul joueur de l'OM présent dans l'équipe-type de la nouvelle compétition de l'UEFA. A l’exception de Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester), l'ancien joueur de West Ham demeure le seul élément qui n'évolue pas du côté de l'AS Rome ou du Feyenoord Rotterdam, les deux finalistes de la compétition. Du côté du Feyenoord on retrouve les latéraux Geertruida et Malacia en plus du défenseur central Trauner. L'ailier colombien Sinisterra et l'attaquant Dessers, meilleur buteur de la compétition (10 réalisations) sont aussi là. Championne d'Europe, l'AS Rome de José Mourinho place un joueur par ligne : le gardien Rui Patricio, le défenseur Chris Smalling, le milieu de terrain Lorenzo Pellegrini ainsi que l'avant-centre Tammy Abraham, qui a terminé à la seconde place du classement des buteurs avec 9 réalisations.