AS Rome : la Ligue Europa Conférence n'est "pas une petite coupe" pour Abraham

Si elle n'a pas le prestige de la Ligue des champions remportée l'an dernier par son ex-club Chelsea, la Ligue Europa Conférence "n'est pas une petite coupe", assure l'attaquant anglais de l'AS Rome Tammy Abraham, venu relancer sa carrière en Italie. "Chaque finale est une finale, quelle que soit la compétition", tranche le joueur de 24 ans, lors d'une rencontre au centre sportif de la Roma avec deux agences de presse internationales, avant la finale de C4 contre Feyenoord, le 25 mai à Tirana. Avec ses neuf buts européens, dont sa tête décisive en demi-finale retour contre Leicester (1-0, aller: 1-1), l'attaquant longiligne a largement contribué au parcours réussi des Giallorossi dans cette dernière née des coupes européennes, située en-dessous de la Ligue des champions (C1) et de la Ligue Europa (C3) dans la hiérarchie des compétitions européennes de clubs.

Pas la plus glorieuse, à coup sûr. Mais elle peut permettre à la Roma de gagner un premier titre depuis la Coupe d'Italie en 2008 et un premier trophée dans une compétition UEFA - son seul titre international est une Coupe des villes de foire, l'ancêtre de la Coupe UEFA/Ligue Europa -, glanée en 1961. "C'est un trophée et ce sont les moments dont tu te souviens dans une carrière", estime Abraham, vainqueur l'an dernier d'une Ligue des champions avec les "Blues", même si dans les faits il n'avait disputé que les matches de poules, peu utilisé ensuite par l'entraîneur Thomas Tuchel. Ce besoin de jouer et de relancer une carrière qui s'enlisait ont convaincu ce pur produit du centre de formation de Chelsea de quitter la Premier League pour rejoindre l'été dernier l'Italie et un club seulement qualifié pour la modeste Ligue Europa Conférence.

Très cher Abraham

Il a été séduit avant tout par José Mourinho, "l'un des meilleurs entraîneurs dans le monde depuis longtemps". "Quand on s'est parlé au téléphone, j'ai vu qu'il avait de l'ambition, que le club avait de l'ambition et un plan sur la direction à suivre. En emmenant le club en finale après tant d'années, on peut voir à quel point il fait les choses bien", continue l'attaquant anglais au sujet du Portugais, passé deux fois sur le banc des "Blues". Pour Abraham, Mourinho a poussé la Roma à faire un gros chèque : plus de 40 millions d'euros hors bonus, ce qui fait de l'Anglais la recrue la plus chère de l'histoire du club, au même niveau que le Tchèque Patrik Schick (42 M EUR en 2017). Mais le retour sur investissement a été immédiat: 25 buts inscrits toutes compétitions confondues, un physique au top (aucune absence sur blessure) et un état d'esprit irréprochable qui en font une coqueluche du Stadio olimpico.

"Depuis le premier jour où j'ai posé le pied à Rome, je me suis senti comme l'un des leurs. C'était de l'amour, de la passion... Je me suis tout de suite dit que je donnerais mon sang, ma sueur et mes larmes pour ce club ! Cela a été une année fantastique", admet Abraham, qui aussi retrouvé l'équipe d'Angleterre à l'automne après avoir manqué l'Euro (non convoqué). Mais "il reste deux finales", ajoute-t-il, en pensant non seulement à Feyenoord -- une vraie finale -- mais aussi à la dernière rencontre de championnat chez le Torino vendredi. La Roma (actuellement 6e) doit gagner pour assurer sa qualification en Ligue Europa la saison prochaine (promise aux 5e et 6e). Mais en cas d'échec elle aura une seconde chance : le vainqueur de la C4 aura aussi le droit de jouer la C3.