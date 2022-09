Le défenseur autrichien du Real Madrid, David Alaba, a assuré mercredi avoir aussi "remarqué dès le premier jour les qualités et le potentiel" de son coéquipier Aurélien Tchouaméni, arrivé cet été en Espagne et qu'il défiera jeudi en sélection en Ligue des nations.

"On a remarqué très rapidement, et même dès le premier jour, quel type de joueur il était", a complimenté le capitaine de l'Autriche lors d'une conférence de presse organisée dans un hôtel du nord-ouest parisien. "On peut voir à quel point il pourra nous aider, mais aussi à quel point il nous a déjà aidé", a-t-il ajouté au sujet du jeune milieu de terrain de 22 ans, arrivé au Real Madrid en provenance de Monaco. "Logiquement, il joue déjà à un très haut niveau et en équipe nationale".

Une histoire avec le Stade de France

Avant de retrouver le Stade de France quatre mois après le sacre du Real en Ligue des champions (1-0 face à Liverpool), Alaba a reconnu avoir "vécu de beaux moments" dans cette enceinte, "mais aussi de moins bons", en référence à une défaite contre l'Islande (2-1) lors de l'Euro-2016.

Face aux Bleus, le défenseur autrichien espère pouvoir contrecarrer l'attaquant star Kylian Mbappé: "Ce n'est pas un secret qu'il est un joueur-clé, avec d'énormes qualités. Quand il est dans un bon jour, c'est presque impossible de défendre contre lui. Il faudra défendre ensemble", a-t-il expliqué. Son sélectionneur, Ralf Rangnick, craint lui aussi le Parisien, qui sera "un facteur décisif" et à qui "il ne faudra pas laisser le ballon".

Le technicien allemand a également indiqué qu'il souhaitait adopter "une approche similaire au match aller", en juin (1-1). "On avait montré ce qu'on était capable de faire contre un tel adversaire. On devra montrer beaucoup de courage, ça ne sera pas aussi facile à l'extérieur", a-t-il assuré.

Rangnick a enregistré un forfait ces dernières heures dans ses rangs, celui de l'expérimenté défenseur Andreas Ulmer, resté à Vienne à cause d'une infection gastrique. Le milieu de Leipzig Konrad Laimer, passeur décisif en juin mais blessé, n'est pas retenu pour ce rassemblement.